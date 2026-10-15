Juan Antonio Bendeck recibe Doctorado Honoris Causa de la UTH

San Pedro Sula, Honduras

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) otorgó el Doctorado Honoris Causa al empresario Juan Antonio Bendeck, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus iniciativas para promover la cultura, las tradiciones y el patrimonio turístico del país. La distinción se entregó este jueves 15 de octubre, en el marco del 40 aniversario de la institución académica. La ceremonia se desarrolló durante la mañana en el Salón Julián Arriaga del campus de UTH en San Pedro Sula. El acto reunió a autoridades universitarias, representantes del ámbito académico, alcaldes, miembros del cuerpo consular, delegados de distintas naciones, familiares e invitados especiales.

La investidura se sumó a las actividades conmemorativas de los cuatro decenios de la universidad, fundada en 1986 por el empresario Roger D. Valladares. Con este reconocimiento, la institución destacó una trayectoria que combina el emprendimiento, la comunicación y la promoción de los valores culturales hondureños.

Una trayectoria dedicada a proyectar Honduras

A lo largo de su carrera, Bendeck ha impulsado iniciativas orientadas a visibilizar las expresiones culturales y la creatividad nacional. Entre ellas figura Imapro, empresa vinculada con la producción de artesanías, así como TelePaís, medio de comunicación que forma parte de su trayectoria profesional. Uno de sus proyectos más representativos son las Caravanas de Identidad, iniciativa que suma 35 ediciones y ha recorrido diferentes comunidades del territorio hondureño para mostrar sus paisajes, costumbres, habitantes y atractivos turísticos. Mediante la fotografía y el contacto directo con las localidades, el proyecto busca acercar al público a la diversidad cultural del país y fortalecer el reconocimiento de las raíces nacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La labor también mantiene un vínculo con la formación profesional; a través de la carrera de Turismo, la UTH participa en procesos de capacitación dirigidos a comunidades relacionadas con las caravanas, con el propósito de fortalecer sus capacidades para atender visitantes, ofrecer servicios y aprovechar responsablemente los recursos turísticos de cada zona. Esta colaboración conecta la educación superior con las necesidades de las comunidades y las oportunidades que puede generar el turismo para el desarrollo local. De acuerdo con el enfoque planteado por la universidad, la preparación técnica y profesional puede contribuir a mejorar la atención a los visitantes y a proyectar el patrimonio hondureño.

Una distinción con significado personal y familiar