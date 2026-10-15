Juan Antonio Bendeck recibe Doctorado Honoris Causa de la UTH

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) otorgó el Doctorado Honoris Causa al empresario Juan Antonio Bendeck, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus iniciativas para promover la cultura, las tradiciones y el patrimonio turístico del país. La distinción se entregó este jueves 15 de octubre, en el marco del 40 aniversario de la institución académica.
La ceremonia se desarrolló durante la mañana en el Salón Julián Arriaga del campus de UTH en San Pedro Sula. El acto reunió a autoridades universitarias, representantes del ámbito académico, alcaldes, miembros del cuerpo consular, delegados de distintas naciones, familiares e invitados especiales.
La investidura se sumó a las actividades conmemorativas de los cuatro decenios de la universidad, fundada en 1986 por el empresario Roger D. Valladares. Con este reconocimiento, la institución destacó una trayectoria que combina el emprendimiento, la comunicación y la promoción de los valores culturales hondureños.
Una trayectoria dedicada a proyectar Honduras
A lo largo de su carrera, Bendeck ha impulsado iniciativas orientadas a visibilizar las expresiones culturales y la creatividad nacional. Entre ellas figura Imapro, empresa vinculada con la producción de artesanías, así como TelePaís, medio de comunicación que forma parte de su trayectoria profesional.
Uno de sus proyectos más representativos son las Caravanas de Identidad, iniciativa que suma 35 ediciones y ha recorrido diferentes comunidades del territorio hondureño para mostrar sus paisajes, costumbres, habitantes y atractivos turísticos. Mediante la fotografía y el contacto directo con las localidades, el proyecto busca acercar al público a la diversidad cultural del país y fortalecer el reconocimiento de las raíces nacionales.
La labor también mantiene un vínculo con la formación profesional; a través de la carrera de Turismo, la UTH participa en procesos de capacitación dirigidos a comunidades relacionadas con las caravanas, con el propósito de fortalecer sus capacidades para atender visitantes, ofrecer servicios y aprovechar responsablemente los recursos turísticos de cada zona.
Esta colaboración conecta la educación superior con las necesidades de las comunidades y las oportunidades que puede generar el turismo para el desarrollo local. De acuerdo con el enfoque planteado por la universidad, la preparación técnica y profesional puede contribuir a mejorar la atención a los visitantes y a proyectar el patrimonio hondureño.
Una distinción con significado personal y familiar
El reconocimiento también está marcado por la relación de más de cinco décadas entre Bendeck y Roger D. Valladares, fundador y presidente de la UTH. La amistad entre ambos surgió cuando comenzaban sus trayectorias profesionales y, con el paso de los años, se ha extendido a iniciativas de colaboración vinculadas con la promoción cultural y turística.
Uno de los momentos más significativos del acto fue la participación de Jihan María Bendeck Valladares, hija del homenajeado, quien tuvo a su cargo la laudatio, intervención solemne en la que se exponen los méritos y contribuciones de la persona distinguida. Su intervención aportó un componente familiar a una ceremonia centrada en la trayectoria profesional y el compromiso de Bendeck con Honduras.
La jornada continuó con un almuerzo de confraternidad y una muestra cultural y turística inspirada en distintos pueblos y destinos vinculados con las Caravanas de Identidad. La presencia de alcaldes de varias regiones permitió reunir a representantes de comunidades interesadas en preservar sus tradiciones y promover sus atractivos.
La UTH incorporó a las celebraciones de su 40 aniversario un reconocimiento a los aportes realizados desde el sector empresarial, la comunicación y la promoción cultural. La distinción destaca la importancia de iniciativas que contribuyen a difundir el patrimonio nacional y a fortalecer el vínculo entre las comunidades y su identidad.