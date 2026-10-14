Alfredo Haces obtiene certificación internacional en Inteligencia Artificial

Honduras

El periodista y docente universitario hondureño Alfredo Haces amplió su trayectoria académica al obtener el Certificado Universitario Internacional en Inteligencia Artificial, otorgado en el marco de su formación en la Escuela de Postgrado de Salamanca, España. El reconocimiento se suma a una carrera profesional vinculada con el periodismo, la educación superior y la preparación académica continua. La certificación cuenta con el registro DQ 20261808199001099 y, según la información proporcionada, contempla mecanismos de convalidación con universidades de la Comunidad Europea y otras instituciones vinculadas al programa. Este nuevo logro representa un paso más en la formación de Haces, quien ha mantenido su interés por incorporar conocimientos y herramientas actuales a su ejercicio profesional.

Durante su estancia en Salamanca, el académico también fue invitado a conocer espacios históricos relacionados con Miguel de Unamuno, escritor, filósofo y antiguo rector de la Universidad de Salamanca. Como parte de la visita, recibió una inducción sobre la vida y el legado intelectual de una de las figuras más destacadas de la literatura y el pensamiento español de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Haces tuvo la oportunidad de conocer la casa donde vivió y murió Unamuno, convertida en museo y punto de interés para visitantes, investigadores e historiadores. Asimismo, visitó la biblioteca vinculada al escritor, que conserva miles de ejemplares en diferentes idiomas y permite acercarse a los intereses intelectuales y al legado de quien dedicó buena parte de su vida a la enseñanza y la reflexión filosófica. Entre las obras más conocidas de Unamuno figuran "Paz en la guerra", publicada en 1897; "Vida de Don Quijote y Sancho", de 1905; "Del sentimiento trágico de la vida", de 1913; "La tía Tula", publicada en 1921, y "San Manuel Bueno, mártir", de 1931. Sus escritos abordaron cuestiones como la identidad, la fe, la razón, la existencia y los conflictos humanos. También se le atribuye la conocida frase: "Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La nueva certificación se incorpora a una trayectoria marcada por otros reconocimientos académicos. En julio de 2025, Haces recibió el certificado de "Líderes de la Comunicación y del Aprendizaje", tras completar un programa de diez meses impartido en inglés y en modalidad virtual mediante la plataforma educativa edX. El curso estuvo orientado al fortalecimiento del liderazgo, la comunicación y las estrategias pedagógicas, con participación de docentes y especialistas vinculados con Harvard.