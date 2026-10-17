Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona arrasa y hace sufrir al Real Madrid

Barcelona dio un nuevo golpe de autoridad en la Liga Española 2026-2027 con una nueva goleada. Los de Hansi Flick aplastaron sin piedad (2-5) al Real Betis en la novena jornada del campeonato español y se consolidan en lo más alto de la tabla de posiciones.

Era una prueba complicada, pero el Barça la superó con creces y con un Lamine Yamal encendido. El joven crack de 19 años abrió el camino de la victoria con un golazo espectacular apenas a los 10 minutos del inicio del juego en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Dio guerra el Betis igualando con el tanto de Valentín Gómez, pero la maquinaria blaugrana arrasó con todo. Rodri y Gabriel Jesús pusieron tierra de por medio, al tiempo que Abde EZ acortaba distancias. Sin embargo, Eric García y Dani Olmo no dieron oportunidad a la sorpresa y certificaron el triunfo barcelonista.

Al equipo bético le pasó factura la expulsión de Facundo Bernal tras el gol de Abde. El jugador del Betis vio la tarjeta roja por una agresión contra Lamine Yamal en el centro del campo.

Barcelona sumó su noveno triunfo consecutivo en LaLiga y llegó a 27 puntos en el primer lugar de la clasificación, viendo a todos sus perseguidores por el retrovisor.