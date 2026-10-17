Por esto es el favorito al Balón de Oro: el impresionante golazo de Lamine Yamal ante Betis

Sevilla, España.

Lamine Yamal necesitó 10 minutos para dejar su huella en el estadio de La Cartuja de Sevilla con un espectacular golazo que puso en ventaja al FC Barcelona contra el Real Betis, demostrando porque es el principal favorito para conquistar el Balón de Oro 2026.

El joven delantero de 19 años sigue en su prime con la camiseta culé y este sábado volvió a poner su firma. Yamal se encargó de abrir el marcador en el partido de la novena jornada de la Liga Española 2026-2027.

Yamal agarró el balón en zona de tres cuartos del campo rival, amagó con un defensor encima, se la preparó y se inventó un disparo con el interior impresionante que se mete por el ángulo derecho de la portería de Álvaro Valles.