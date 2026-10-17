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Por esto es el favorito al Balón de Oro: el impresionante golazo de Lamine Yamal ante Betis

El crack del Barcelona se lució con un espectacular golazo que abrió el camino del triunfo ante el Betis.

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 11:02 -
  • Juan Carlos Miranda
Por esto es el favorito al Balón de Oro: el impresionante golazo de Lamine Yamal ante Betis

Lamine Yamal anotó un gran gol con remate de zurda para el primero del Barcelona ante el Betis.
Sevilla, España.

Lamine Yamal necesitó 10 minutos para dejar su huella en el estadio de La Cartuja de Sevilla con un espectacular golazo que puso en ventaja al FC Barcelona contra el Real Betis, demostrando porque es el principal favorito para conquistar el Balón de Oro 2026.

El joven delantero de 19 años sigue en su prime con la camiseta culé y este sábado volvió a poner su firma. Yamal se encargó de abrir el marcador en el partido de la novena jornada de la Liga Española 2026-2027.

Yamal agarró el balón en zona de tres cuartos del campo rival, amagó con un defensor encima, se la preparó y se inventó un disparo con el interior impresionante que se mete por el ángulo derecho de la portería de Álvaro Valles.

Así le pegó Lamine Yamal para firmar su golazo contra el Betis.

Así le pegó Lamine Yamal para firmar su golazo contra el Betis.

Sorprendió a todos Lamine Yamal con su brutal golpeo que bañó al portero bético y dejó enmudecidos a los aficionados verdiblancos en el estadio sevillano.

Este fue el octavo gol de Lamine Yamal en la temporada de LaLiga y ha participado en 14 tantos, con seis asistencias, de los 37 que suma el Barcelona en el campeonato doméstico.

Lamine Yamal celebrando su golazo con Fermín López.

Lamine Yamal celebrando su golazo con Fermín López.

Lamine Yamal es uno de los máximos favoritos a ganar el Balón de Oro, junto a Kylian Mbappé y Harry Kane. El premio se entregará el lunes 26 de octubre en el teatro The London Palladium de Londres.

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Redacción web
Juan Carlos Miranda

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