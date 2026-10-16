El hondureño Jaime Vallardo Chávez triunfa en Colombia con su obra

Armenia, Quindío, Colombia

El arte hondureño suma dos nuevos hitos en el circuito internacional con la participación del pintor Jaime Vallardo Chávez, conocido como El Artista de las Monedas Mundiales. El creador, nacido en Goascorán, Valle, y radicado en Perú, obtuvo un galardón internacional en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo BIARCO 2026, celebrada en Armenia, Quindío, Colombia, y fue seleccionado para presentar otra de sus obras en el histórico Salón de Otoño de París. En Colombia, Vallardo Chávez fue distinguido por su pintura “VIAJE A LA LUNA”, una propuesta que conecta las raíces hondureñas con la migración, las aspiraciones personales y la búsqueda de oportunidades. La obra incorpora el árbol de jícaro, símbolo de gran valor cultural en el sur de Honduras, en un viaje imaginario hacia el cosmos que funciona como metáfora del migrante y del llamado sueño americano.

La pieza también sobresale por su elaboración: el artista combina acrílico con fragmentos de billetes procedentes de 150 países, además de un código de autenticidad. Esta técnica, que forma parte de su sello creativo, transforma materiales asociados con la economía y las fronteras en elementos de una composición que dialoga con la identidad, la memoria y las experiencias humanas. La VI edición de BIARCO se desarrolla del 14 al 21 de octubre de 2026 en Armenia, con la participación anunciada de más de 250 artistas de 25 países y seis galerías internacionales. Bajo la dirección general de Carlos A. Villanueva Gallego, el encuentro busca proyectar el arte contemporáneo y su capacidad para propiciar el intercambio cultural. La agenda internacional de Vallardo Chávez continuará en Francia. El hondureño fue seleccionado para participar en el Salón de Otoño —Salon d’Automne—, cuya exposición está programada del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en la Place de la Concorde, en París. Allí presentará “FLORES DE NOBLEZA”, una obra que llevará su propuesta artística a uno de los encuentros históricos del arte moderno y contemporáneo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fundado en 1903, el Salón de Otoño ha sido un espacio relevante para la exhibición de distintas corrientes artísticas. Su historia está vinculada con la difusión del fauvismo y con la participación de figuras destacadas del arte europeo. La selección de Vallardo Chávez representa una nueva oportunidad para mostrar una visión plástica construida desde sus raíces hondureñas y su experiencia internacional.