España celebra su Fiesta Nacional en SPS con música y solidaridad

San Pedro Sula, Honduras

La cultura española y la hondureña se encontraron en una velada que resaltó por la música clásica, la diplomacia y la solidaridad durante la celebración de la Fiesta Nacional de España 2026, realizada en el Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula. El evento reunió a representantes diplomáticos e invitados especiales y destinó sus esfuerzos benéficos a apoyar la labor de la Asociación Rodríguez de Vera en favor de los adultos mayores. La actividad contó con la presencia del embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, invitado de honor de una jornada que incluyó la interpretación de los himnos nacionales de ambos países, palabras oficiales, una presentación musical y un brindis. La ceremonia también permitió reforzar los vínculos culturales entre España y Honduras a través de una propuesta artística de carácter internacional.

Dos músicos españoles protagonizan la velada

Uno de los momentos centrales fue la presentación del pianista Calio Alonso y el violinista Pablo Martos, dos artistas españoles con trayectoria internacional que llevaron al escenario una propuesta centrada en la música y el intercambio cultural. Alonso se desempeña como pianista, director de orquesta, gestor cultural y docente. Formado en España y Alemania, ha desarrollado proyectos de difusión musical en Europa y América, con especial énfasis en la conexión cultural entre España y Costa Rica. Entre sus iniciativas figuran la serie de conciertos "¡Pura Clásica!", de la Universidad de Costa Rica, y la "Temporada Española de Conciertos", impulsada por el Centro Cultural de España en ese país. Por su parte, Martos es violinista, compositor y director de orquesta, con formación en Alemania, Austria y Estados Unidos. Formó parte de la West-Eastern Divan Orchestra, dirigida por Daniel Barenboim, con la que participó en giras por Europa, América y Oriente Medio. También fundó el Garnati Ensemble, ha realizado grabaciones para Sony Classical y se ha presentado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su trayectoria combina la interpretación y la dirección musical con el compromiso social. En 2013 recibió el Premio Andalucía Joven a la Solidaridad. Además, es doctor en Patrimonio, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Granada y director artístico de la Orquesta Garnati.

Un encuentro cultural con propósito solidario

Más allá de la celebración diplomática, la velada tuvo un componente benéfico a favor de la Asociación Rodríguez de Vera, iniciativa familiar que colabora con instituciones dedicadas a la atención de las personas mayores. Su labor busca complementar los servicios existentes y contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entre sus proyectos destaca el programa Banco Nacional de Pañales Desechables, creado para apoyar las necesidades de este sector de la población. La iniciativa busca sumar recursos a la atención que brindan las instituciones que trabajan con personas de la tercera edad. La participación de los asistentes y el respaldo de los patrocinadores formaron parte de una jornada que unió la celebración de la identidad española con una causa social de alcance local. El programa concluyó con un agradecimiento a las empresas y entidades colaboradoras, seguido del brindis de honor.

Diplomacia y vínculos entre España y Honduras