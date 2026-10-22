¿Cómo funcionará la jornada extendida en las escuelas de Honduras a partir de 2027?

"Es un proyecto de pilotaje que queremos hacer, siempre pensando en el bienestar de la educación de nuestro país", expresó la funcionaria al referirse a la iniciativa, que busca fortalecer la formación académica de niños y jóvenes.

Tegucigalpa, Honduras. La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que la Secretaría de Educación prevé implementar en 2027 un plan piloto de jornada extendida en centros educativos del país, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes hondureños.

"Estamos pensando un centro educativo por departamento", indicó la ministra, quien agregó que ya tienen centros identificados en todo el país, aunque todavía deben definir cuáles reúnen los requisitos necesarios para formar parte del plan.

Argueta explicó que, en una primera etapa, se contempla seleccionar un centro educativo por cada departamento de Honduras. Para ello, las autoridades realizan inspecciones y evalúan las condiciones de los establecimientos que podrían participar en el proyecto.

La funcionaria detalló que algunos directores departamentales han preseleccionado entre cuatro y cinco centros educativos, de los cuales se elegirá el que presente las mejores condiciones para desarrollar la jornada extendida.

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Entre los aspectos que se evaluarán figuran la infraestructura, las aulas acondicionadas, la disponibilidad de cocinas y comedores, así como los recursos presupuestarios necesarios para mantener el funcionamiento de la jornada ampliada.

"Estamos hablando de comedores, de cocinas, de presupuesto, de infraestructura", manifestó Argueta al explicar los requisitos que deben cumplir los establecimientos seleccionados. También señaló que será necesario construir cocinas y comedores en aquellos centros que no dispongan de esos espacios.

La alimentación escolar será otro de los componentes del proyecto. Según la ministra, la propuesta contempla ofrecer dos tiempos de comida a los estudiantes, uno por la mañana y el almuerzo, para garantizar su atención durante el horario extendido.

"No estamos haciendo responsables de ver dos tiempos de comida en la mañana y el almuerzo", expresó la funcionaria al referirse a la planificación de la alimentación. Asimismo, indicó que los docentes también podrán almorzar en los centros educativos que formen parte del pilotaje.

Argueta agregó que se trabaja en la contratación de personal de cocina y en la identificación de las mejoras que deberán realizarse en los establecimientos. Según explicó, ya cuentan con personal previsto para contratar a partir de enero de 2027.

En cuanto a las actividades académicas, la ministra explicó que las clases regulares se desarrollarían durante la mañana, mientras que las horas de la tarde se destinarían a actividades complementarias, como arte, música, deportes y aprendizaje del inglés.

"Por la tarde, vamos a tener, por ejemplo, las extracurriculares", señaló Argueta. Añadió que también se contempla brindar apoyo para realizar tareas escolares y reforzar la atención de los estudiantes que requieran acompañamiento educativo especializado.

La titular de Educación indicó que durante 2026 una comisión ha trabajado en la preparación del proyecto, incluidos los estudios previos y los cambios curriculares que podrían aplicarse en los centros educativos participantes.

"Este es un proyecto muy importante en el desarrollo de un país en la educación", afirmó la ministra, quien sostuvo que la iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación y ofrecer a los estudiantes alternativas educativas durante las horas adicionales.

La implementación del plan dependerá de la selección definitiva de los centros educativos y de las condiciones de infraestructura, alimentación, personal y presupuesto necesarias para su funcionamiento.

Se espera que en las próximas semanas, Educación detalle con precisión la cantidad de horas que durará la jornada y los calendarios específicos para iniciar las actividades en 2027.