Clima en Honduras este jueves 22 de octubre

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este jueves 22 de octubre de 2026 predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, aunque con un cambio significativo en las regiones del norte y centro debido al ingreso de un fenómeno meteorológico.

Según el reporte oficial emitido por Copeco, la formación de una cuña de alta presión estará generando vientos acelerados procedentes del norte. Esto provocará un incremento notable en la nubosidad, así como la presencia de lluvias y chubascos que oscilarán de débiles a moderados sobre la zona noroccidental, el norte y parte del centro del país.

Asimismo, las autoridades advirtieron sobre la presencia de actividad eléctrica, la cual afectará principalmente los sectores montañosos de las sierras Nombre de Dios y Omoa. Para el resto de las regiones del territorio hondureño únicamente se prevén precipitaciones débiles y aisladas durante el transcurso de la jornada.