Así está la cárcel de Naco: entre las ruinas y un futuro "Cecot" para terroristas

Quimistán, Honduras.-

La cárcel de La Acequia, en Naco, Santa Bárbara, se perfila como una de las tres opciones para construir el centro penitenciario antiterrorista, junto con otros terrenos ubicados en Yoro y Colón. La información fue confirmada ayer a LA PRENSA Premium por el general en condición de retiro Walter Iván Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien explicó que “hay planes, ya en Naco hay una infraestructura adelantada que se puede tomar en cuenta, la decisión final no se ha tomado”. En Naco, el Estado dispone de unas 119 manzanas de terreno, precisó. Indicó que las otras opciones para la construcción del presidio para terroristas, bajo un concepto de infraestructura similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, están en Yoro (43 manzanas de terreno) y Colón (12 manzanas). El INP, en conjunto con otras oficinas públicas, realizará un reconocimiento para evaluar las mejores posibilidades, anunció Lacayo, aunque LA PRENSA Premium tuvo conocimiento de que funcionarios penitenciarios realizaron recientemente una inspección al presidio abandonado de Naco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse





Cárcel de Naco, un fallido proyecto

Para las autoridades, Naco presenta una gran ventaja: ya hay una estructura levantada que consta de tres módulos. Uno de ellos alcanzó un avance del 75 u 80 por ciento, “que lógicamente con el tiempo de abandono que hubo (...) ha habido descuidos y todo eso se tiene que remozar”. Este proyecto es la imagen de la burocracia estatal y las obras fallidas: se concibió en 2007 y quedó a cargo de la Comisión Pro Construcción del Presidio, encabezada por monseñor Rómulo Emiliani, junto con empresarios y fuerzas vivas de la zona norte. Se proyectó en un terreno ideal, amplio y no inundable, bajo el concepto de granja penal para rehabilitar a presidiarios. En 2013, la obra sufrió una modificación para convertirla en una cárcel de mínima seguridad, con un modelo de celdas fabricadas con contenedores metálicos. Dos años después, en 2015, el gobierno de Juan Orlando Hernández separó del proyecto a la comisión para asumir la construcción del presidio y convertirlo en un centro penal de máxima seguridad, con fondos de la Tasa de Seguridad, pero la obra quedó abandonada desde 2017.

11,000 reos podría albergar la cárcel de La Acequia, en Naco, de rehabilitarse bajo el nuevo plan del Gobierno

LA PRENSA Premium constató, en una visita reciente, el avanzado deterioro de la estructura: el hierro que cubre las puertas de las que serían las celdas está inservible, al igual que el techo, que quedó sin láminas de zinc. No es posible acceder a los módulos, pues, con el paso del tiempo, grandes árboles y la maleza los han invadido. Lo único despejado que se observa desde afuera es el área donde permanece un guardia de seguridad, encargado de resguardar el predio. En el interior quedaron abandonadas láminas de zinc, hierro y otros materiales que, supuestamente, tenían un alto valor económico. El muro perimetral, levantado con malla ciclónica, tiene enormes agujeros por donde entran muchas personas de la comunidad a tirar basura y recoger leña. Incluso, algunas han tratado de invadir los predios, que durante muchos años han permanecido abandonados.





Aunque la construcción de la cárcel de La Acequia se paralizó hace casi una década, las autoridades actuales todavía le ven potencial. El director del INP aseguró que se deben realizar estudios, pues hay empresas que han señalado que la estructura está en buenas condiciones y que se debe retomar el proyecto. Probablemente, La Acequia sea una de las opciones más favorecidas para construir la cárcel.

Capacidad de reos

De reconstruirse la cárcel de máxima seguridad en La Acequia, las autoridades confirmaron que tendría capacidad para 11 mil privados de libertad, elevando la capacidad instalada del sistema penitenciario de Honduras de 17 mil a 28 mil reos. Sin embargo, aún no se tiene una estimación de cuánto sería la inversión total. “Hay comunidades que se oponen, pero se debe ver que un centro penitenciario es un establecimiento de defensa y seguridad social, que protege a la población, a los mismos funcionarios y puede traer oportunidades de empleo y trae movimiento de la economía”, dijo Lacayo.

574 millones de lempiras se despilfarraron en el proyecto de la cárcel de Naco, según el CNA

El funcionario estimó que, de ejecutarse el proyecto de cárcel de máxima seguridad en La Acequia, el primero de sus tres complejos estaría finalizado en un plazo de ocho a 10 meses, mientras que los otros dos se terminarían en 12 meses. Las autoridades penitenciarias señalaron que en Yoro y Colón solo se dispone de los terrenos, por lo que la construcción de la cárcel de máxima seguridad llevaría más tiempo. La Acequia resurgió como opción para construir el presidio después de que Honduras declarara terroristas a tres organizaciones criminales: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo. Además, el Congreso Nacional recientemente aprobó un paquete de acciones para combatir la criminalidad y se apresta a discutir y aprobar más reformas penales destinadas a endurecer los castigos.





Oposición a la cárcel

Vecinos de la colonia Sinaloa, consultados por LA PRENSA Premium, recordaron que cuando monseñor Emiliani impulsaba la construcción de la cárcel, llegó a un acuerdo con ellos y les donó más de diez manzanas de terreno donde muchas familias pudieron construir sus viviendas. “Nosotros no nos oponemos a la construcción, porque ese fue el trato con el padre, y menos ahora que llevamos más de siete años con ese predio lleno de monte y las autoridades no pueden hacer nada, ni siquiera limpiarlo y eso nos afecta”, dijo una de las vecinas. Además de la colonia Sinaloa, en las cercanías del penal de La Acequia operan empresas madereras, mientras que en los últimos años ha aumentado la población. Sobre la carretera a occidente también hay gasolineras y proyectos residenciales en construcción.