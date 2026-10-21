Así está la cárcel de Naco: entre las ruinas y un futuro "Cecot" para terroristas

De reconstruirse la cárcel de máxima seguridad en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/carcel-acequia-debe-terminarse-obra-honduras-inconclusa-MH23713438" target="_blank">La Acequia</a>, las autoridades confirmaron que tendría capacidad para <b>11 mil privados de libertad</b>, elevando la capacidad instalada del sistema penitenciario de Honduras de 17 mil a 28 mil reos. Sin embargo, aún no se tiene una estimación de cuánto sería la inversión total.“Hay comunidades que se oponen, pero se debe ver que un centro penitenciario es un establecimiento de defensa y seguridad social, que protege a la población, a los mismos funcionarios y puede traer oportunidades de empleo y trae movimiento de la economía”, dijo Lacayo.