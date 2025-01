La cárcel de La Acequia debe terminarse y utilizarla

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, lamenta que el inmueble, construido en un 60%, esté abandonado y a punto de perderse por falta de interés.

Si no quieren hacer un penal deben de darle uso a esas instalaciones que tanta falta hacen.

“Es una negligencia lo que ocurre ahí. Nosotros hemos propuesto que se recupere ese centro penal para no gastar los millones en Mocorón y no entrar en controversia con el pueblo Misquito, pero no escuchan”.

“Hemos pedido que se termine el centro penal de La Acequia en repetidas veces y con ese reportaje de LA PRENSA que deja clara la situación y la realidad de lo que pasa volvemos a hacer el llamado, y nos estaríamos economizando millones que pueden servir para otras áreas como educación y salud”.

Retomar este proyecto de La Acequia le evita también conflictos que nada bien le traen al gobierno de la república.