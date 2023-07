¿Cuándo iniciarían los trabajos en cárcel de La Acequia?

Demoler lo construido, para iniciar desde cero, no está en los planes. “El PCM manda a finalizar, así se hará”, argumentó José Manuel Zelaya , titular de la Secretaría de Defensa, a este medio.

Gracias al inmenso cerco y la protección de guardias de seguridad las 110 manzanas no han sido perpetradas por invasores que en algún momento tenían deseos de internarse en el terreno destinado para la cárcel

Zelaya argumentó que tanto para el proyecto en la Isla del Cisne como en Santa Bárbara “estamos en la fase de reconocimiento de terrenos, áreas, para así saber una ruta a seguir y los interesados puedan plantear sus propuestas, planos, etc, todo en el marco, como bien dice el PCM, a lo establecido en la ley de contratación del Estado”.

El funcionario no precisó el tiempo de culminación de los proyectos ya que apenas están en la fase de reconocimiento, aunque aprobó que en un lapso de tres meses es prudente para iniciar los trabajos en el centro penitenciario de La Acequia.

Zelaya no desestimó continuar la misma línea que llevaba el proyecto con la empresa Edge. “Si se vuelven a presentar ofertas en ese sentido y es la mejor en relación a costos y propuestas técnicas, para cumplir, se estudiaría al igual que demás propuestas que puedan llegar”.

“Ya impacta negativamente, porque tener dos centros carcelarios en el departamento de Santa Bárbara implica que luego nosotros no nos volvemos atractivos para las inversiones, que esos espacios en donde se construyen las cárceles se vuelven espacios inseguros en los territorios. Nosotros hacemos un llamado a la presidenta para que reconsideren, y que no nos dejen dos centros carcelarios en el departamento”, expresó casi en tono desesperado.

Señaló que hay demasiadas personas viviendo en torno al recinto carcelario que ha pasado todo este tiempo en total abandono.

“Hay otros espacios de territorio del país en donde no hay poblaciones, en donde no hay inversión, como lo hay en la zona industrial del valle de Naco, que podrían albergar un centro carcelario. Sí entendemos la urgente necesidad de atender el tema carcelario del país y que se ponga orden, como ya lo está haciendo el gobierno, pero que busquemos los espacios adecuados y que no vayamos a los territorios que están en un ascenso de su desarrollo y que vayamos a detener un poco o a dañarlo con cuestiones de ese tipo”, expuso Pacheco.

Para dimensionar la magnitud del impacto que causará la culminación de la cárcel en La Acequia, el alcalde citó que todos los días en ese sector circulan 25,000 empleados que laboran en la zona industrial del valle de Naco.

“Esa es la zona más industrializada de todo el occidente del país. Además de eso, hay proyecciones de inversión que de repente se van a detener en función de que se vuelve un sitio un tanto más inseguro alrededor de las cárceles”, advirtió.

En esa zona hay 19 comunidades que concentran más de 12 mil personas que viven en los alrededores, y que también, al igual que Ilama, que aloja El Pozo, van a tener en un entorno cercano un sitio que nadie le agrada. “Nadie quiere tener una cárcel cerca”, afirmó.

Y añadió: “Nosotros rechazamos ese proyecto en nuestro territorio. Sabemos que la presidenta tiene las ganas de solventar el tema carcelario y están haciendo esfuerzos para hacerlo, pero que se reconsidere hacerla en Naco”.

A raíz de las preocupaciones recogidas en las comunidades, el alcalde junto a autoridades de Gobernación y varios diputados se desplazaron a Tegucigalpa para solicitar una audiencia con la mandataria y el ministro de Defensa a fin de plantear una propuesta de reconvertir el proyecto en una obra de beneficio social.