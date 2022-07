¿Dónde están los L 160 millones para cárcel de La Acequia?

Pese a que la obra llevaba significativos avances en su ejecución, no se mueve ni un tan solo clavo desde hace varios años en el proyecto ubicado a 31 kilómetros del desaparecido centro penal alojado entre los barrios Cabañas, Las Palmas y la avenida circunvalación, en pleno casco urbano sampedrano.

Mientras ya no cabe un preso sampedrano más en las 25 cárceles que hay en toda Honduras, en la Capital Industrial ha resurgido la necesidad urgente de que el centro penal de La Acequia , concebido hace 18 años luego de aquel fatídico incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 reclusos, se concluya de una vez por todas.

La preocupación de no hallar qué hacer con los privados de libertad de San Pedro Sula hizo que autoridades de todas las instancias en la cadena judicial se unieran para averiguar las razones por las que el penal de La Acequia no se concluye.

Justamente ese decreto reformado con fecha del 31 de diciembre de 2021 establece que el monto para La Acequia son 160 millones de lempiras y ahora se desconoce si el dinero ya se usó o no fue desembolsado.

Dicho decreto también otorga presupuestos para otros proyectos del sistema carcelario, que en conjunto suma un monto de L528 millones, que no se sabe si fueron asignados o si se invirtieron tal y como lo establece el decreto.

Y los que recién le asignaron son para mover de lugar el penal de La Esperanza, Intibucá, que está en medio del pueblo para las afueras. Respecto al de La Acequia, ya se reunió con el alcalde Roberto Contreras, quien prometió apoyar a manera de colaboración con la limpieza del predio, ya que si bien este será para reos de la ciudad, el recinto no está en su municipio.

El director de Centros Penales reclamó que el centro penal es urgente, pero no tiene los recursos para su término. “Es injusto que con tantas necesidades que tenemos, porque no hay recursos financieros, estén esas instalaciones ahí pudriéndose. El desuso deteriora y daña más”. Castillo es enfático al decir “no tengo fondos para eso”.

Solo de San Pedro Sula hay más de 3,000 privados de libertad dispersos en las 25 cárceles del país, aunque en La Acequia solo estarían los presos que tengan perfil de mínima seguridad. Pese a que la obra se avanzó, Lemus no entiende por qué la obra no continuó hasta ser finalizada.

Instó al Ministerio Público a revisar que pasó para proceder contra aquellos funcionarios o exfuncionarios que no han cumplido con sus deberes, pese a las disposiciones judiciales.

Añade que también, muchas familias al ser de escasos recursos, no pueden viajar a otros departamentos a visitar a sus familiares. Eso ha hecho que se rompan más los lazos, y cuando no hay lazos familiares, estas personas quedan a la deriva y es ahí donde incrementa la reincidencia de la delincuencia.

Los juzgados de letras penales, lo que hacían era, como no mandaba al privado de libertad, siempre realizaban las audiencias. Entonces cualquier abogado podría venir y meter un recurso porque es un derecho del imputado estar presente en todas sus audiencias y más cuando se presenta la carga probatoria”.

“No nos trasladan a los privados de libertad a las audiencias y el juicio se dificulta porque el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no tiene la logística y se le vulneran varios principios a ellos. Si los traen, por ejemplo de Támara, vienen en ‘cordillera’. Eso que significa, que viene parando porque traen reos para varios lugares y la audiencia que era para las 9:00 de la mañana no se realiza porque el privado de libertad llegó a las 2:00 de la tarde. Eso hace que los juicios se terminen reprogramando” .

“Tengo que organizar una mesa interinstitucional. El equipo de infraestructura me está haciendo un estudio a ver si es factible. No tenemos idea de cuánto costaría terminarlo, pero son varios millones. Calculo que de 500 millones para arriba. Eso es lo que me cuesta un penal nuevo”, afirmó.

Respecto al reclamo de la constructora de pagos incumplidos por la construcción de la obra, Castillo Lemus prefirió no hablar. “Eso es un asunto de ellos con la gente de la Tasa de Seguridad”. “Voy a ver si podemos aspirar a por lo menos habilitar unos módulos. De acuerdo con el estudio que haga el equipo de infraestructura, voy a organizar una mesa interinstitucional de trabajo”.

Añadió que la cárcel de El Progreso, Yoro, enfrenta grandes problemas porque es la que recibe a los reos sampedranos en los primeros seis días del proceso (prisión preventiva) y ya desbordó sus capacidades.

Situación del penal

En vista de que las obras en la cárcel se encuentran paralizadas, las autoridades intentaron ingresar para limpiar y poder evaluar qué se ha hecho.

La obra está cerrada desde 2018 y dos guardias custodian las instalaciones, ya que por todo el predio, de al menos 22.89 manzanas de terreno, hay materiales de construcción como varillas de acero, tuberías e incluso herramientas.

La jueza, respecto a la situación de la construcción, dijo que al llamar a audiencia a las autoridades penitenciarias del Gobierno pasado e indagar sobre por qué no se cumplían las resoluciones emitidas y la finalización de la cárcel de La Acequia se les informó de una deuda con la compañía constructora que ejecutó las obras, una vez que el proyecto dejó de ser manejado por la Fundación para Construcción del Centro Penitenciario, que desde 2004 lideraba el exobispo auxiliar monseñor Rómulo Emiliani.

“La última vez que se hicieron modificaciones en La Acequia fue en 2017. Desde entonces, este proyecto está abandonado. Actualmente, el alcalde Roberto Contreras ofreció un voluntariado para la limpieza porque está todo enmontado. Los empleados municipales ya habían comenzado a limpiar y la empresa de seguridad los sacó y no pudieron continuar.

La constructora dice que ellos terminaban de construir la cárcel si les pagaban 800 millones de lempiras. Ahí es donde INP debe resolver eso porque el dinero que se ha dado no se refleja. Ellos han dicho al INP que terminan todo, si les pagan 800 millones, pero eso no está valorado en L800 millones. A la constructora se le dio el proyecto con infraestructura ya comenzada.

Ya tenía varios contenedores, ya se había hecho trabajo de terracería, todas las celdas tenían sus puertas. Ellos las quitaron y pusieron puertas gruesas como que fueran de máxima seguridad y rebozaron las paredes con cemento”, expuso. Añade que como jueces de ejecución “exigimos a ellos -autoridades penitenciarias- que nos den respuesta sobre este desembolso de L160 millones que se ordena ejecutar en ese fideicomiso”, recalcó.

Cabe recordar que el Estado de Honduras está obligado a construir y concluir el penal de La Acequia también en cumplimiento a la condena de que fue objeto por parte de la Corte Interamericana de Justicia, derivada del incendio donde fallecieron los 107 reos y que llevó a la idea de edificar una nueva cárcel. En esta obra ya se han invertido más de 200 millones de lempiras.