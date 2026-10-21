Edrick Menjívar estalla tras caída del Olimpia ante Cartaginés

San José, Costa Rica.

El portero del Olimpia, Édrick Menjívar, no ocultó su malestar con el arbitraje del guatemalteco Bryan López tras la derrota 1-0 frente al Cartaginés, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El guardameta hondureño cuestionó el manejo del encuentro y lanzó un dardo contra el silbante, dejando claro que, pese al resultado adverso, el conjunto merengue mantiene la confianza en remontar la eliminatoria. “Es un resultado que no queríamos, pero es remontable”, expresó Menjívar al finalizar el compromiso en territorio costarricense. El capitán olimpista reconoció que el marcador no era el esperado, aunque considera que el equipo tiene argumentos suficientes para buscar la clasificación en el encuentro de vuelta, que se disputará en Tegucigalpa.

El guardameta también se refirió a las dificultades que afrontó el León después de quedarse con diez futbolistas por la expulsión de Yustin Arboleda, una decisión que condicionó el desarrollo del partido y obligó al equipo de Eduardo Espinel a redoblar esfuerzos en defensa. “Fue difícil quedarnos con uno menos, el árbitro fue demasiado localista, no lo digo por la expulsión”, manifestó el arquero, quien dejó claro que sus críticas hacia Bryan López no se limitan a la tarjeta roja mostrada al delantero colombiano, sino a la manera en que consideró que se condujo el encuentro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Finalmente, Menjívar reconoció las virtudes del conjunto costarricense, pero advirtió que Olimpia buscará hacerse fuerte ante su afición para darle vuelta a la serie. “Cartaginés es un gran equipo, juegan bien al fútbol, pero haremos valer la localía. Ojalá tengamos un árbitro localista como hoy”, sentenció el guardameta, con una frase cargada de ironía que elevó la polémica tras el primer duelo de la semifinal.

POR EL PASE A LA FINAL