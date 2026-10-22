Crecida histórica: el Lago de Yojoa ha avanzado dos kilómetros en tres semanas

Santa Cruz de Yojoa, Honduras. La crecida del Lago de Yojoa tiene dos caras: la de las familias que observan con tristeza cómo el agua invade sus viviendas y amenaza con dejarles sin un lugar donde vivir, y la de los empresarios turísticos que buscan alternativas para mantener sus negocios a flote, literalmente, ante una emergencia que no da tregua. Las lluvias consecutivas, principalmente durante las tardes y noches, mantienen elevado el nivel del lago y extienden las inundaciones a nuevos sectores. Más de 14 comunidades enfrentan afectaciones, mientras los residentes intentan rescatar sus pertenencias y los comerciantes hacen esfuerzos por reducir las pérdidas. En La Guama, la preocupación se refleja en las acciones de quienes ya preparan una salida de emergencia. Don Pablo Rodríguez, quien tiene más de 20 años de vivir en el sector, construye con ayuda de su nieto un pequeño cuarto de madera a la orilla de la carretera CA-5, mientras el agua continúa filtrándose en su vivienda, ubicada cerca del acceso principal.

Para él y otras familias, abandonar sus hogares no es sencillo. Además de las pérdidas materiales, está el temor de no saber cuándo podrán regresar y si encontrarán sus casas en condiciones para volver a habitarlas.

La escena se repite en El Jaral, sector de Los Naranjos, donde los habitantes también sacan sus pertenencias ante el avance del agua. Santos Martínez Rodríguez manifestó que no recuerda haber vivido una situación similar durante las décadas que ha permanecido en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Es la primera vez que esto sucede desde que el lago se desborda de esta manera”, expresó.

Los pobladores temen que las lluvias continúen y el nivel del agua aumente todavía más. La incertidumbre crece porque, mientras algunos intentan proteger lo poco que pueden, otros ya deben buscar alojamiento temporal fuera de sus viviendas. En medio de las pérdidas, algunos empresarios turísticos han optado por innovar para mantener sus establecimientos en funcionamiento y ofrecer alternativas a los visitantes. El complejo turístico Finca Las Glorias ha incorporado rampas flotantes como parte de sus esfuerzos para adaptarse a las condiciones provocadas por la crecida. La iniciativa busca mantener las actividades del lugar pese a las dificultades que representa el aumento del nivel del agua. Sin embargo, innovar también implica invertir en medio de la incertidumbre. Los daños y la reducción de visitantes afectan los ingresos de los establecimientos, que deben encontrar formas de continuar operando sin tener certeza de cuándo mejorarán las condiciones. Más de 10 negocios de la zona han resultado afectados, con pérdidas económicas que superan los 500,000 lempiras, según los datos proporcionados para este reporte.

Mientras las familias buscan un techo seguro, los empresarios intentan evitar que la emergencia los obligue a cerrar. Ambos enfrentan las consecuencias de la crecida, aunque desde realidades distintas: unos necesitan proteger su patrimonio y encontrar dónde vivir; otros buscan adaptar sus servicios para conservar sus fuentes de ingreso.

La causa del aumento del nivel del lago también genera inquietud entre los residentes. Algunos consideran que los trabajos de repotenciación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo podrían influir en la acumulación del agua. Johnny Luna, habitante de El Jaral, señaló que nunca había visto el lago alcanzar ese nivel, ni siquiera durante el huracán Mitch. Mientras retiraba pertenencias de su vivienda, sostuvo que, a su juicio, el mantenimiento de las turbinas y las condiciones de las compuertas podrían limitar la salida del agua. Luna aseguró que, según su percepción, el lago suele bajar considerablemente cuando el agua puede evacuarse hacia otros sectores. Por ello, considera necesario que se explique cómo están funcionando las instalaciones hidroeléctricas durante los trabajos de modernización. La preocupación de los residentes se centra en que, mientras el nivel continúa elevado, son ellos quienes deben abandonar sus viviendas, trasladar sus pertenencias y asumir las pérdidas.

No obstante, la versión de los pobladores contrasta con la posición oficial de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), que el pasado 13 de octubre descartó que los trabajos de repotenciación de Cañaveral y Río Lindo estén relacionados con la crecida. En su comunicado, la estatal atribuyó el aumento del nivel del Lago de Yojoa principalmente a las intensas lluvias registradas desde septiembre y a la presencia de construcciones en áreas destinadas al drenaje natural del agua. La Enee explicó que la etapa final de los trabajos de modernización y repotenciación comenzó en septiembre de 2025 y forma parte de un proyecto planificado y contratado años atrás. Sin embargo, para los habitantes afectados, conocer el comportamiento de los caudales y las condiciones de operación del sistema sigue siendo una preocupación. La información difundida por la estatal no detalló en ese comunicado el volumen de agua que se evacúa actualmente ni la capacidad de regulación disponible durante las intervenciones.

La relación entre las operaciones hidroeléctricas y el nivel del lago requiere, por tanto, información técnica que permita establecer el comportamiento de los caudales, sin atribuir la responsabilidad a una causa que no ha sido demostrada. La crecida también alcanzó el Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos, cuyo cierre temporal fue anunciado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). De acuerdo con la institución, las lluvias intensas y constantes elevaron el nivel del lago hasta que las aguas llegaron al acceso principal del recinto arqueológico. La suspensión del ingreso busca proteger a los visitantes y resguardar las instalaciones mientras persistan las condiciones de riesgo. El IHAH solicitó la comprensión de la ciudadanía y recomendó mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer los avisos relacionados con la reapertura.

La medida representa otra dificultad para la actividad turística, que depende de la llegada de visitantes y ahora debe adaptarse a las restricciones y los daños provocados por las inundaciones.