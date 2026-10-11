Canal artificial de Peña Blanca, en Los Naranjos. Foto: Mario Sánchez / La Prensa

Lago de Yojoa → Cañaveral (29 MW) → Río Lindo (80 MW) Una misma agua, dos generaciones La diferencia de altura hace posible la hazaña: el agua produce electricidad primero en Cañaveral y, en lugar de desperdiciarse, continúa descendiendo para volver a generar en Río Lindo.

Paso 1 El sistema comienza en el lago El lago de Yojoa funciona como un gran reservorio natural. Para mejorar su aprovechamiento hidroeléctrico se modificó su sistema de drenaje: fueron cerradas dos salidas naturales al sur, los ríos Enea y Pescadero. Además, se construyeron obras complementarias para llevar al lago agua de los ríos Yuré y Varsovia.

Paso 2 El agua sale por Peña Blanca En el sector norte se construyó una toma para extraer agua del lago. Desde allí recorre el canal artificial de Peña Blanca. Al final del canal, el agua entra en una enorme tubería que la conduce hasta Cañaveral. La conducción desde el extremo norte del lago hasta la central tiene aproximadamente 6 kilómetros.

Paso 3 Primera generación: Cañaveral El agua desciende hasta la central hidroeléctrica Cañaveral y mueve dos turbinas Francis de eje vertical. Cada turbina acciona un generador de 14.5 MW, para una capacidad histórica instalada de 29 MW.

Paso 4 El agua no se desecha Aquí está la clave del sistema. Después de mover las turbinas de Cañaveral, el agua continúa su recorrido. Es almacenada temporalmente en un embalse o dique con capacidad aproximada de 450,000 metros cúbicos y posteriormente sigue hacia Río Lindo.

Paso 5 Canales, túneles y tuberías la llevan a Río Lindo El agua descargada por Cañaveral es conducida hasta la segunda central mediante acueductos, tuberías y túneles. La gran ventaja está en la geografía: existe una diferencia de nivel de aproximadamente 400 metros entre Cañaveral y Río Lindo.

Paso 6 Segunda generación: Río Lindo El mismo caudal llega a Río Lindo y vuelve a generar electricidad. La central posee cuatro turbinas Pelton; cada una mueve un generador de 20 MW, para una capacidad histórica instalada de 80 MW. Después de esta segunda generación, el agua es liberada y continúa su recorrido.