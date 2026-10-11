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Precios de los combustibles durante la Semana Morazánica 2026
hace 2 min
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Energía
Así produce energía el agua del lago de Yojoa
Una gigantesca obra hidráulica conecta el lago de Yojoa con las centrales Cañaveral y Río Lindo. Canales, tuberías, túneles y desniveles permiten aprovechar el agua en cascada.
Lago de Yojoa
Cañaveral (29 MW)
Río Lindo (80 MW)
Desliza
Canal artificial de Peña Blanca, en Los Naranjos. Foto: Mario Sánchez / La Prensa
Central hidroeléctrica Cañaveral
Tubería de conducción
Central hidroeléctrica Río Lindo
Lago de Yojoa
→
Cañaveral (29 MW)
→
Río Lindo (80 MW)
Una misma agua,
dos generaciones
La diferencia de altura hace posible la hazaña:
el agua produce electricidad primero en Cañaveral y, en lugar de desperdiciarse, continúa descendiendo para volver a generar en Río Lindo.
Paso 1
El sistema comienza en el lago
El lago de Yojoa funciona como un gran reservorio natural. Para mejorar su aprovechamiento hidroeléctrico se modificó su sistema de drenaje: fueron cerradas dos salidas naturales al sur, los ríos
Enea y Pescadero
. Además, se construyeron obras complementarias para llevar al lago agua de los ríos
Yuré y Varsovia
.
Paso 2
El agua sale por Peña Blanca
En el sector norte se construyó una toma para extraer agua del lago. Desde allí recorre el canal artificial de Peña Blanca. Al final del canal, el agua entra en una enorme tubería que la conduce hasta Cañaveral. La conducción desde el extremo norte del lago hasta la central tiene aproximadamente
6 kilómetros
.
Paso 3
Primera generación:
Cañaveral
El agua desciende hasta la central hidroeléctrica Cañaveral y mueve dos turbinas Francis de eje vertical. Cada turbina acciona un generador de
14.5 MW
, para una capacidad histórica instalada de
29 MW
.
Paso 4
El agua no se desecha
Aquí está la clave del sistema. Después de mover las turbinas de Cañaveral, el agua continúa su recorrido. Es almacenada temporalmente en un embalse o dique con capacidad aproximada de
450,000 metros cúbicos
y posteriormente sigue hacia Río Lindo.
Paso 5
Canales, túneles y tuberías la llevan a Río Lindo
El agua descargada por Cañaveral es conducida hasta la segunda central mediante acueductos, tuberías y túneles. La gran ventaja está en la geografía: existe una diferencia de nivel de aproximadamente
400 metros
entre Cañaveral y Río Lindo.
Paso 6
Segunda generación:
Río Lindo
El mismo caudal llega a Río Lindo y vuelve a generar electricidad. La central posee cuatro turbinas Pelton; cada una mueve un generador de
20 MW
, para una capacidad histórica instalada de
80 MW
. Después de esta segunda generación, el agua es liberada y continúa su recorrido.
Total
109 MW
Cañaveral: 29 MW
· 2 unidades × 14.5 MW
Río Lindo: 80 MW
· 4 unidades × 20 MW
Ríos Yuré y Varsovia
Al sur del lago se construyeron obras para captar agua de los ríos
Yuré y Varsovia
.
Río Jaitique
En el río Jaitique se levantó una pequeña represa de tierra en
La Pita
...
Hasta el lago
...además de
dos presas
para captar esos caudales y
canales y túneles
para trasladarlos hasta el lago.
Cauces y canales según OpenStreetMap.
Datos adicionales
¿De dónde obtiene más agua el lago?
Antes y después de la repotenciación
ANTES
DESPUÉS
109
MW
Cañaveral
Río Lindo
+11
Cañaveral: 29 MW
2 unidades × 14.5 MW
En operación desde 1964.
Río Lindo: 80 MW
4 unidades × 20 MW
Primera etapa: 1971. Segunda etapa: 1978.
Factor de planta: de 50% a 77%
La documentación de la Enee confirma que el complejo fue construido en esas tres etapas. También señala que los desvíos de los ríos Yuré y Varsovia hacia el lago y la incorporación del río Lindo elevaron el factor de planta del complejo de 50% a 77%.
+11 MW de capacidad
≈ 10% de aumento.
Complejo Cañaveral–Río Lindo: 120 MW.
De 109 a 120 MW
Mediante la sustitución y modernización de turbinas, generadores, transformadores y equipos auxiliares. La intervención busca además aumentar la eficiencia, no solamente la potencia.
70% de avance
En junio de 2026, la Enee reportó alrededor de 70% de avance y señaló que las obras concluirían en 2027.
Periodista
Jessica Figueroa
Diseño web
Mario Sánchez
Fotos
Mario Sánchez, Héctor Paz
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
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