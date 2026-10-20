Activan alerta verde en zonas bajas del Valle de Sula por 48 horas

Cortés, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta verde por 48 horas en sectores vulnerables del Valle de Sula, debido al aumento del nivel del río Ulúa, una situación que podría representar un peligro para las comunidades asentadas cerca de su cauce.

La medida comenzó a las 7:00 de la mañana de este martes 20 de octubre y abarca los municipios de Pimienta, Villa Nueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro; además de Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, y las áreas de menor elevación de La Lima, Cortés, según informó la institución en un comunicado.

Copeco explicó que la decisión responde a los reportes de los sistemas de alerta temprana instalados en la cuenca media del río Ulúa, donde se ha observado una subida en el nivel del agua. Esta condición mantiene bajo vigilancia a las poblaciones que habitan en las zonas susceptibles a inundaciones.