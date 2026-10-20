Activan alerta verde en zonas bajas del Valle de Sula por 48 horas

Cortés, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta verde por 48 horas en sectores vulnerables del Valle de Sula, debido al aumento del nivel del río Ulúa, una situación que podría representar un peligro para las comunidades asentadas cerca de su cauce.
La medida comenzó a las 7:00 de la mañana de este martes 20 de octubre y abarca los municipios de Pimienta, Villa Nueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro; además de Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, y las áreas de menor elevación de La Lima, Cortés, según informó la institución en un comunicado.
Copeco explicó que la decisión responde a los reportes de los sistemas de alerta temprana instalados en la cuenca media del río Ulúa, donde se ha observado una subida en el nivel del agua. Esta condición mantiene bajo vigilancia a las poblaciones que habitan en las zonas susceptibles a inundaciones.
La institución también informó que continúa vigente la alerta verde para el Distrito Central y los sectores cercanos al lago de Yojoa.
Ante el posible aumento del caudal del Ulúa, las autoridades exhortaron a los habitantes de las comunidades comprendidas en la alerta a mantenerse pendientes de los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas para evitar situaciones que pongan en peligro su integridad.
🟢COPECO emite Alerta Verde en zonas bajas del Valle de Sula por crecida del río Ulúa 🟢 https://t.co/6L1FfHgPd6— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 20, 2026
Entre las principales medidas de prevención, Copeco recomienda no intentar atravesar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando el agua aumente de nivel. Asimismo, pide acatar las instrucciones de las autoridades y de los equipos de respuesta, especialmente si se ordena una evacuación preventiva.
La institución también aconseja mantener despejados los tragantes, las cunetas y las alcantarillas para favorecer el drenaje del agua y disminuir el riesgo de anegamientos repentinos.
Además, insta a evitar las cercanías de ríos y quebradas durante las lluvias fuertes, así como buscar refugio seguro durante las tormentas eléctricas, lejos de espacios abiertos, árboles y estructuras que puedan representar un peligro.