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Crecida del río Ulúa provoca filtraciones en zonas bajas de El Progreso

Copeco reporta aumento del nivel del río Ulúa, filtraciones y una ruptura de bordo en sectores bajos de El Progreso, Yoro

Crecida del río Ulúa provoca filtraciones en zonas bajas de El Progreso

Copeco mantiene vigilancia por crecida del río Ulúa en el Valle de Sula.

 Foto: cortesía

El Progreso, Yoro. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene este jueves vigilancia ante la crecida del río Ulúa, especialmente en las zonas bajas del Valle de Sula, donde ya se reportan filtraciones de agua y una ruptura de bordo en uno de los sectores.

Personal de la Regional II de Copeco realiza recorridos desde Pimienta hasta diferentes puntos del Valle de Sula para supervisar las condiciones del río y mantener informada a la población ante posibles afectaciones.

Alberto López, meteorólogo de Copeco, informó que el nivel del río Ulúa aumentó en las últimas horas y pasó de dos metros a 3.80 metros en la estación hidrometeorológica ubicada en el Puente de la Democracia, en El Progreso, Yoro.

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“Las mediciones que nos arroja el sistema de vigilancia pasó de tener dos metros de nivel el río Ulúa a 3.80, aumentó 1 metro con 80 centímetros”, explicó López.

El funcionario indicó que, debido al incremento del caudal, se reportaron las primeras filtraciones en la colonia Policarpo Paz García. Además, Copeco recibió información sobre una pequeña ruptura de bordo en los sectores de San José del Cayo y Miller.

Río Ulúa aumenta su nivel y causa filtraciones en El Progreso.

Río Ulúa aumenta su nivel y causa filtraciones en El Progreso.

 (Foto: cortesía)

López señaló que un equipo de Copeco fue enviado para verificar las condiciones en esas comunidades y realizar las evaluaciones correspondientes. La información también fue trasladada al Centro de Operaciones Regional de San Pedro Sula para las acciones correspondientes.

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De acuerdo con el funcionario, en San José del Cayo ya se reportan inundaciones y no solamente filtraciones. Según los reportes recibidos por Copeco, la ruptura del bordo habría provocado acumulación de agua en la calle principal del sector.

En cuanto al nivel del río, López explicó que la estación Puente de la Democracia registra actualmente 3.80 metros y mantiene un nivel de alerta verde. Sin embargo, la gráfica de monitoreo muestra una tendencia al alza.

El meteorólogo señaló que el nuevo sistema de vigilancia permite monitorear en tiempo real el comportamiento del río y generar alertas con anticipación ante posibles inundaciones en el Valle de Sula.

Río Ulúa sube a 3.80 metros y ya reportan filtraciones en El Progreso.

Río Ulúa sube a 3.80 metros y ya reportan filtraciones en El Progreso.

 (Foto: cortesía)

“Podemos avisar con 19 horas de antelación que viene una inundación para el Valle de Sula”, afirmó López al explicar el funcionamiento del sistema de monitoreo.

El funcionario indicó que, ante la ruptura de bordo reportada, existe riesgo de afectaciones en las zonas bajas de El Progreso. No obstante, aclaró que el comportamiento del río podría presentar aumentos y descensos en su nivel.

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“Lo que yo le puedo mencionar es que vamos a tener picos de subida y picos de bajada en cuanto al nivel y va a estar haciendo afectaciones e incidencias en las partes bajas”, explicó.

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Redacción La Prensa
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