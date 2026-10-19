Cortes de energía de este martes 20 de octubre en Yoro, Tela, Santa Bárbara y Comayagua

El circuito SLU-L359 incluye sectores de Marcovia y Choluteca, entre ellos los barrios La Esperanza, Los Fuertes, Los Mangos, Aterrizaje y Morazán, así como Plaza del Sur, Promaco, el Hospital General del Sur, el mercado San Antonio, Santa Martha, La Corbeta, La Merced, Parque Valle, La Cruz y La Libertad. También figuran San Juan Bosco, la clínica San Rafael, Diálisis de Honduras, avenida La Rosa, residencial Gualiqueme, Villa Vertilia, Linaca, Hato Nuevo, Los Hatillos, el hotel Gualiqueme, Ciudad Chorotega, la oficina regional de Copeco, el colegio Las Cumbres y Las Pitas de Linaca.