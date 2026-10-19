Cortes de energía de este martes 20 de octubre en Yoro, Tela, Santa Bárbara y Comayagua

Los trabajos incluyen mantenimiento general de circuitos, mantenimiento de seccionadoras en la subestación Santa Lucía y revisión y pruebas del cambiador de tomas bajo carga (OLTC) del transformador TEL-T597.
En Tela, Arizona, Esparta y sectores de Morazán, Yoro, el mantenimiento del circuito TEL-L309 está programado de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., desde la subestación Tela. Entre las zonas afectadas figuran los barrios El Campo Elvir, Miramar, La Bolsa, El Retiro y La Laguna; las colonias Grandt, Hiland Creek (sur), 15 de Septiembre, Las Lomas, Nuevo Amanecer, Quebrada de Arena y San Alejo, además de Maxi Despensa y el Hospital Tela Integrado.
También se incluyen las aldeas Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, El Boquete, La Ensenada, Triunfo de la Cruz, Las Palmas, San Martín, La Leona, Hicaque, Sisama, San Francisco de Saco y Tiburones, entre otras comunidades.
La interrupción abarcará asimismo sectores de Arizona, como la colonia Brisas de Lean, Santa María, La Suiza, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, Mezapa y Mezapita, así como comunidades cercanas.
En otros sectores de Atlántida, el mantenimiento del circuito TEL-L309 también comprenderá las aldeas La Concepción, Buena Vista, La Yusa, El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, Cangélica Abajo y Arriba, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias y Las Suyapas.
La programación incluye además las aldeas Morazán, El Dorado, Río Chiquito, Barranquilla, Jazmín Arriba y Abajo, París de Lean, Flores de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, El Sitio, Coloradobarra, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Campo Nuevo, Wachipilín, La Tarraloza y Agua Caliente.
En Tela, el circuito TEL-L310 tendrá mantenimiento general de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre las zonas afectadas están las colonias San Alejo, 4 de Enero, Municipal, Flores del Paraíso y Murillo, así como el barrio El Paraíso y las residenciales Pelícano.
La suspensión también alcanzará Nuevo San Juan, San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantation y la aldea Tornabé. En ese mismo circuito, la Enee realizará revisión y pruebas del OLTC al transformador TEL-T597, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. La medida afectará el Hospital Tela Integrado, la zona militar del cuarto batallón y colonias como 19 de Julio, Solidaridad y Milenium, además de varias residenciales y urbanizaciones.
La lista incluye Venecia, Las Palmas I y II, Andino, Las Brisas, La Curva, Porto Bello, Buenavista, 15 de Enero, Sitraterco, Romero Larios, Montefresco y Santa Isabel, así como los barrios Independencia, Webarich, Water Tank, La Isla, Los Profesores, El Centro, San Antonio, La Estación, Morazán, Suyapa, Buenos Aires y Lempira.
En el departamento de Comayagua, los trabajos de mantenimiento general del circuito CYG-LSBG se desarrollarán de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., desde la subestación Comayagua.
Las comunidades incluidas son La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo y Quebrada Amarilla.
También se reportan cortes en Las Trojes, Los Puentes, Los Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal y Joya del Blanco.
En Choluteca, el mantenimiento de los circuitos SLU-L318, SLU-L359, SLU-L358 y SLU-L320 contempla trabajos en la subestación Santa Lucía, incluidos los equipos seccionadores y labores generales en los circuitos. Para el circuito SLU-L318, el aviso indica el inicio de los trabajos a las 8:00 p. m. del martes 20 de octubre. Sin embargo, el horario de finalización no aparece completo en la información proporcionada.
Entre los sectores mencionados están el Hospital Semesur, los barrios Suyapa y Las Colinas, la Escuela Adventista, las colonias Inmaculada y Montecarlo, así como Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente y Santa Ana de Yusguare.
La programación también incluye La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Garuma, la empacadora Melón Santa Rosa, La Okra, Tablones Arriba y Abajo, El Corpus, Guaniquil, El Quebrachal, El Caracol, La Chaparosa y Calderas.
Además, se contemplan sectores como El Naranjal, los barrios El Centro, Pitiguay, San Luis, Nuevo y El Sabroso; la colonia Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcagua, el caserío El Aguaje, Agua Fría, Las Palmas, La Cuchilla y Concepción de María.
El circuito SLU-L359 incluye sectores de Marcovia y Choluteca, entre ellos los barrios La Esperanza, Los Fuertes, Los Mangos, Aterrizaje y Morazán, así como Plaza del Sur, Promaco, el Hospital General del Sur, el mercado San Antonio, Santa Martha, La Corbeta, La Merced, Parque Valle, La Cruz y La Libertad. También figuran San Juan Bosco, la clínica San Rafael, Diálisis de Honduras, avenida La Rosa, residencial Gualiqueme, Villa Vertilia, Linaca, Hato Nuevo, Los Hatillos, el hotel Gualiqueme, Ciudad Chorotega, la oficina regional de Copeco, el colegio Las Cumbres y Las Pitas de Linaca.
La suspensión se extenderá a sectores de Marcovia como Las Piletas, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito y El Fantasioso, además de las colonias Licenciado Isidro Pineda, Casipulú y Prados 1 y 2, Suragro y otras zonas aledañas. El circuito SLU-L358 comprende parte del barrio Santa Lucía, San Juan Bosco, San Pedro Sur, un sector de la colonia Víctor Argeñal, la colonia Los Profesores, ASHONPLAFA, Marcovia, Las Piletas, las antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito y El Fantasioso.
También están incluidas las colonias Licenciado Isidro Pineda, Casipulú y Prados 1 y 2, además de zonas cercanas. Por su parte, el circuito SLU-L320 contempla cortes en la colonia Víctor Argeñal, El Edén, Cristo de Esquipulas, Taiwán, Youtender, el centro penal, Thelmo Ruiz, Montecillo y el barrio Porvenir.
La lista abarca además Nueva Jerusalén, Santa Lucía, El Estadio, Piedras Azules, Sagrado Corazón, San Luis, Gracias a Dios, Campo Luna, Campo Sol, el Instituto Santa María Goretty, INCATEC, la clínica San Francisco de Asís, el colegio Cambridge, el barrio Progreso y parte del barrio La Libertad. Otros puntos incluidos son la clínica Santa María, el Instituto Tecnológico del Sur, el mercado Concepción, el barrio El Recreo, el Instituto José Cecilio del Valle, Las Acacias, la colonia 9 de Enero, El Aterrizaje, la lotificación Carranza y la gasolinera Puma Roady.
La interrupción también comprende la Universidad Politécnica de Honduras, la Universidad Metropolitana de Honduras, Nueva Esperanza, Brisas del Sur, San Francisco del Palomar, Vista Hermosa, Santa Rosa de Sampile, la colonia 21 de Febrero, Hacienda Palmerola, residencial 5 Estrellas y el parque industrial Honduras Pacífico.
Se suman las oficinas de UTCD, el estadio Emilio Williams, Lácteos Sampile, las antenas de Emisoras Unidas, los barrios La Ceiba, El Cortijo, Tamarindo, Guadalupe y parte de La Cruz, además de la terminal municipal, Televida, Viva TV, UTH, Cervecería Hondureña, INTAE, Cooperativa Chorotega, Banco Central de Honduras, Hondutel, Cabañas, Cooperativa Guadalupe, supermercado La Colonia Centro, Carrión Centro, Cholutecavisión Canal 27, Dios Habla Hoy, Javier Soriano, Altos del Aeropuerto, San Luis Anach, Monterrey y Palma Real.
En el circuito PCR-1319, desde la subestación El Progreso, se programó mantenimiento general de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en sectores de Yoro y Cortés. Las zonas mencionadas son los campos Llano, Barranco, Bejuco y Olivo, además de las aldeas Higuerito Llano, Subirana del Olivar, Ocotillo, El Panal, El Batey, San Luis Zacatales y La Tejeda.
En Santa Bárbara, el mantenimiento general del circuito CRL-L304 se realizará de 8:30 a. m. a 2:30 p. m., desde la subestación Canaveral. En Trinidad, los sectores afectados incluyen El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito y Santa Rosita. La programación también comprende La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario.