  1. Inicio
  2. · San Pedro

“No puedo pagar una clínica privada”: madre busca atención para sus cuatro hijas

Llegó por segunda vez al policlínico Miguel Paz Barahona con sus cuatro niñas, quienes presentan fiebre y gripe. La madre asegura que no puede pagar una consulta privada ni los medicamentos

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
“No puedo pagar una clínica privada”: madre busca atención para sus cuatro hijas

Muchos pacientes madrugan y acuden a los diferentes centros asistenciales de San Pedro Sula en busca de atención médica, mientras el personal médico permanece en asambleas.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. La falta de atención médica en el sistema público mantiene en incertidumbre a decenas de pacientes que buscan asistencia en San Pedro Sula, mientras continúan las asambleas del personal médico.

Entre quienes esperan una respuesta está Nayeli Altamirano, una joven madre que llegó por segunda vez al policlínico Miguel Paz Barahona, en busca de atención para sus cuatro hijas, de 1, 3, 4 y 5 años, quienes presentan fiebre, gripe y otros malestares.

Altamirano relató que la semana anterior acudió al centro asistencial, pero regresó sin recibir la atención que necesitaban sus pequeñas. Ante el empeoramiento de los síntomas, decidió volver, aunque hasta ese momento no había obtenido información sobre la posibilidad de que fueran atendidas.

“Está más enferma y no me quieren atender”, expresó la madre al referirse a una de sus hijas, quien inicialmente presentaba fiebre y ahora mostraba un cuadro que, según su relato, había empeorado.

La situación también le genera preocupación porque asegura que no ha recibido información clara sobre la atención médica. “Nada, estamos viendo cómo los portones están cerrados y no le dan comunicación a uno, uno no sabe. Si por lo menos emergencia tendrían que pasar”, manifestó.

¿Viaja en bus? Policía refuerza controles en rutas urbanas de San Pedro Sula

Nayeli viaja desde La Lima hasta San Pedro Sula con la esperanza de que sus cuatro hijas reciban atención médica. Sin embargo, la posibilidad de acudir a una clínica privada representa una dificultad económica para su familia.

La madre explicó que no cuenta con los recursos suficientes para pagar una consulta privada y, además, comprar los medicamentos que las niñas podrían necesitar.

Nayeli Altamirano llegó por segunda vez desde La Lima al policlínico Miguel Paz Barahona, en San Pedro Sula, en busca de atención médica para sus cuatro hijas, quienes presentan fiebre y gripe. Según relató, aún no ha recibido respuesta a su solicitud de atención.

Nayeli Altamirano llegó por segunda vez desde La Lima al policlínico Miguel Paz Barahona, en San Pedro Sula, en busca de atención médica para sus cuatro hijas, quienes presentan fiebre y gripe. Según relató, aún no ha recibido respuesta a su solicitud de atención.

 (Foto:Cortesía)

“En un centro privado es difícil, es muy caro. Cuatro niñas”, lamentó al explicar por qué continúa buscando asistencia en el sistema público.

Su testimonio refleja las dificultades que enfrentan las familias de escasos recursos cuando necesitan atención médica para sus hijos y no cuentan con alternativas económicas para acudir a establecimientos privados.

Más de 35 empresas buscan talento en feria de empleo en San Pedro Sula

Mientras continúan las asambleas médicas, pacientes como Nayeli permanecen a la espera de una respuesta que les permita acceder a los servicios de salud que necesitan.

Para esta madre, la prioridad es que sus cuatro hijas sean evaluadas por personal médico y reciban el tratamiento correspondiente, sin tener que enfrentar gastos que están fuera de sus posibilidades.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias