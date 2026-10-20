“No puedo pagar una clínica privada”: madre busca atención para sus cuatro hijas

San Pedro Sula, Honduras. La falta de atención médica en el sistema público mantiene en incertidumbre a decenas de pacientes que buscan asistencia en San Pedro Sula, mientras continúan las asambleas del personal médico.

Entre quienes esperan una respuesta está Nayeli Altamirano, una joven madre que llegó por segunda vez al policlínico Miguel Paz Barahona, en busca de atención para sus cuatro hijas, de 1, 3, 4 y 5 años, quienes presentan fiebre, gripe y otros malestares.

Altamirano relató que la semana anterior acudió al centro asistencial, pero regresó sin recibir la atención que necesitaban sus pequeñas. Ante el empeoramiento de los síntomas, decidió volver, aunque hasta ese momento no había obtenido información sobre la posibilidad de que fueran atendidas.

“Está más enferma y no me quieren atender”, expresó la madre al referirse a una de sus hijas, quien inicialmente presentaba fiebre y ahora mostraba un cuadro que, según su relato, había empeorado.

La situación también le genera preocupación porque asegura que no ha recibido información clara sobre la atención médica. “Nada, estamos viendo cómo los portones están cerrados y no le dan comunicación a uno, uno no sabe. Si por lo menos emergencia tendrían que pasar”, manifestó.