Unah y Full Smile desarrollan brigada médica gratuita en Cortés

San Pedro Sula, Cortés. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), campus Cortés, y Full Smile Foundation realizan del 19 al 21 de octubre una brigada gratuita de atención médica, odontológica y de enfermería en el edificio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS). La jornada busca atender a la población y fortalecer la formación de estudiantes y profesionales de la salud. Las actividades se desarrollan de 8:00 am a 5:00 pm e incluyen consultas generales, procedimientos odontológicos y atención especializada. La iniciativa forma parte de un convenio entre la fundación y la Unah, a través del Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias Médicas.

Atención a población vulnerable

Joseph Malta, director de la Unah, campus Cortés, explicó que el trabajo conjunto busca ampliar la atención a personas en situación de vulnerabilidad y promover el intercambio de conocimientos entre los profesionales hondureños y los voluntarios estadounidenses que participan en la brigada.

“El objetivo de la brigada médica es brindar atención a la población, personas pobres y vulnerables, pero también intercambiar científicamente, aprender las últimas tendencias, últimas metodologías y equipo que se está utilizando”, expresó Malta a Diario LA PRENSA.

El director indicó que en la jornada participan 33 médicos de la universidad, además de estudiantes y miembros de Full Smile Foundation. Según los equipos, ya han atendido alrededor de 100 personas solo en el área de salud general. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Capacitación para dar continuidad a la atención

William E. Graves, jefe de Full Smile Foundation, señaló que la iniciativa no se limita a ofrecer consultas durante unos días, sino que también busca compartir técnicas y procedimientos que puedan seguir aplicándose después de que concluya la visita de los voluntarios.

“Nuestro objetivo principal es enseñar tanto a doctores como a estudiantes los diferentes procedimientos y técnicas que llevamos a cabo, para que nuestra huella pueda seguir quedando y se pueda ver a futuro también”, explicó Graves a Diario LA PRENSA.

El representante de la fundación sostuvo que la atención temporal no es suficiente para resolver enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Por ello, destacó la importancia de capacitar al personal sanitario y a los estudiantes para contribuir a la continuidad de la atención médica en Honduras.

Servicios médicos y odontológicos

En el área de odontología se ofrecen obturaciones, extracciones, cirugías de terceros molares, endodoncias, limpiezas dentales y atención odontológica infantil. En medicina y enfermería se realizan controles de presión arterial y glucosa, consultas por enfermedades agudas y atención de problemas respiratorios y gastrointestinales. También se brinda manejo antiinfeccioso y analgésico. La brigada contempla, además, la evaluación de lesiones en la piel y lunares, así como la realización de biopsias cuando corresponda. Malta indicó que participan especialistas de distintas áreas y que la jornada incluye procedimientos de mayor complejidad, de acuerdo con los servicios disponibles.

El director explicó que estas actividades también contribuyen a la preparación académica de la universidad, que abrió dos especialidades durante este año y prevé habilitar otras dos el próximo año. La colaboración con la fundación permite intercambiar experiencias y metodologías entre los equipos de salud.

Requisitos para recibir atención

Para acceder a los servicios, los interesados deben inscribirse previamente mediante el código QR de la página UNAH y presentar su cédula de identidad de forma presencial. Los menores de edad deben acudir acompañados de su padre o madre, ya que no pueden presentarse solos.

Malta aclaró que las personas que no lograron inscribirse previamente también pueden acudir durante los días de la brigada. Asimismo, recordó que la universidad ofrece atención de manera regular, por lo que quienes necesiten seguimiento pueden consultar los mecanismos habituales del centro.

Prevén nuevas jornadas en Honduras

La actividad forma parte de las iniciativas de vinculación de la UNAH con las comunidades. Según Malta, durante este año se han desarrollado otras brigadas en distintos municipios y hay proyectos previstos en lugares como Las Vegas, Santa Bárbara, Tela y El Progreso, en coordinación con distintas instituciones.