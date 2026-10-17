Más de 35 empresas buscan talento en feria de empleo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Más de 500 plazas laborales fueron ofrecidas durante la III Feria de Empleo, organizada este viernes por la Mesa Técnica de Empleabilidad de San Pedro Sula, con la participación de más de 35 empresas que buscan conectar con personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

La actividad reunió a empresas de distintos sectores y a personas en búsqueda de empleo, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las vacantes disponibles y acercarse a potenciales empleadores para participar en sus procesos de reclutamiento y selección.

Claudia Díaz Yánez, directora ejecutiva de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), destacó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a generar oportunidades laborales y fortalezcan la colaboración entre las organizaciones que integran la Mesa Técnica de Empleabilidad.

Asimismo, resaltó la necesidad de unir esfuerzos para facilitar el acceso de la población al mercado laboral y contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad.