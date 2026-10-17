Más de 35 empresas buscan talento en feria de empleo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Más de 500 plazas laborales fueron ofrecidas durante la III Feria de Empleo, organizada este viernes por la Mesa Técnica de Empleabilidad de San Pedro Sula, con la participación de más de 35 empresas que buscan conectar con personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.
La actividad reunió a empresas de distintos sectores y a personas en búsqueda de empleo, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las vacantes disponibles y acercarse a potenciales empleadores para participar en sus procesos de reclutamiento y selección.
Claudia Díaz Yánez, directora ejecutiva de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), destacó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a generar oportunidades laborales y fortalezcan la colaboración entre las organizaciones que integran la Mesa Técnica de Empleabilidad.
Asimismo, resaltó la necesidad de unir esfuerzos para facilitar el acceso de la población al mercado laboral y contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad.
Jhoisy Pérez, directora de programas de Fundahrse y vicepresidenta de la Mesa Técnica de Empleabilidad de San Pedro Sula, enfatizó la importancia del trabajo coordinado entre el sector público, la empresa privada, la academia y las organizaciones de desarrollo.
Según Pérez, la articulación entre estos sectores permite promover la empleabilidad, conectar a las personas con oportunidades de trabajo y responder de manera conjunta a las necesidades del mercado laboral.
Durante la feria, los asistentes pudieron conocer las opciones de contratación disponibles, mientras que las empresas tuvieron la oportunidad de identificar candidatos con perfiles acordes con sus necesidades de personal.
La III Feria de Empleo forma parte de los esfuerzos de la Mesa Técnica de Empleabilidad para fomentar la vinculación entre quienes buscan trabajo y las organizaciones que requieren talento humano, mediante la colaboración de distintos sectores de la sociedad.