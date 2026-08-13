Feria de empleo en La Ceiba ofrece oportunidades laborales en Roatán

La Ceiba, Atlántida

En una alianza orientada a impulsar el desarrollo laboral de la región, Pristine Bay, Próspera Honduras y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), llevaron a cabo este jueves una feria de empleo en las instalaciones del campus universitario, con el objetivo de captar talento para laborar en Roatán, Islas de la Bahía.

La jornada laboral atrajo a aproximadamente 40 profesionales interesados en incorporarse al mercado laboral insular. Entre los requisitos indispensables solicitados a los aspirantes destacaba el dominio del idioma inglés, así como contar con licenciaturas o pasantías en áreas clave como Marketing, Finanzas y Hospitalidad.