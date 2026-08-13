Feria de empleo en La Ceiba ofrece oportunidades laborales en Roatán

En una alianza orientada a impulsar el desarrollo laboral de la región, Pristine Bay, Próspera Honduras y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), llevaron a cabo este jueves una feria de empleo en las instalaciones del campus universitario, con el objetivo de captar talento para laborar en Roatán, Islas de la Bahía.
La jornada laboral atrajo a aproximadamente 40 profesionales interesados en incorporarse al mercado laboral insular. Entre los requisitos indispensables solicitados a los aspirantes destacaba el dominio del idioma inglés, así como contar con licenciaturas o pasantías en áreas clave como Marketing, Finanzas y Hospitalidad.
Las vacantes disponibles abarcan un amplio abanico de perfiles, con oportunidades en el sector operativo, administrativo y de servicio: Área Operativa y Gastronomía: Cocineros, Bartenders, Meseros y Supervisores de Alimentos y Bebidas.
Administrativa y Gestión: Coordinador de Operaciones de Instalaciones y Generalista de Recursos Humanos. Comunicación y Creatividad: Productor de Contenido, Videógrafo y Director de Comunicaciones.
Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras reafirman su compromiso de generar espacios de empleabilidad directa para los profesionales y técnicos del país.
La actividad concluyó con un balance positivo, conectando la oferta académica y laboral del continente con la creciente demanda turística y corporativa de las Islas de la Bahía.