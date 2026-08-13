Conapremm lanza campaña de revisión de unidades de transporte previo a la Semana Morazánica

Tegucigalpa

Las autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) lanzan la campaña de revisión de unidades de transporte, previo a la Semana Morazánica.

Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, dijo que la institución está lista para incorporarse a Conapremm.

Mientras que Reinaldo Sánchez, de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), destacó que están haciendo los mejores esfuerzos para evitar muertes en las carreteras.

Por su parte, el comisionado Lenin Morell, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), detalló que las unidades de transporte pasarán por las revisiones físico-mecánicas para ser certificadas.

“Recomiendo que la seguridad vial es responsabilidad de todos, donde todos estamos involucrados”, detalló Morell.

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En tanto, Rafael Cano, subsecretario de la Secretaría de Defensa Nacional, quien dijo que las Fuerzas Armadas están dispuestas para servir al pueblo hondureño.

“Transportistas, ustedes llevan en sus manos vidas y deben cuidarlas y protegerlas. Felicito a los que van a realizar el trabajo de revisar las unidades”, dijo Cano.

Por su parte, Marco Antonio Ártica, comandante del Cuerpo de Bomberos, destacó que la revisión de las unidades de transporte es muy importante para proteger a la ciudadanía”.

“Ponemos a disposición todas las unidades del Cuerpo de Bomberos para realizar esta misión en el periodo de la Semana Morazánica, por lo que vamos a trabajar en equipo a nivel nacional”, dijo Ártica.

Mientras que Yancy López, de la Cruz Roja Hondureña, destacó que “no los queremos como estadísticas, sino que retornen bien a sus hogares”.

“Nuestra misión y objetivo es salvaguardar las vidas de cada una de las personas que se van a movilizar”, concluyó López.