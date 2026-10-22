Honduras y El Vaticano firmaron acuerdo bilateral que refuerza colaboración con la Iglesia

Ciudad del Vaticano. Honduras y el Vaticano firmaron este jueves un acuerdo bilateral que refuerza la colaboración y en el que se corrobora “el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión” y se reconoce también “a la Iglesia su derecho a actuar según sus propias reglas”.

El acuerdo se firmó en la Sala de los Tratados del Palacio Apostólico Vaticano con la presencia del secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado y el presidente hondureño, Nasry Juan Asfura Zablah, y otros miembros de la delegación.

El acuerdo, compuesto por 25 artículos, “ratifica las buenas relaciones bilaterales existentes, tutela la personalidad jurídica de la Iglesia y favorece la valiosa colaboración entre la Iglesia y el Estado en la promoción del bien común y de los valores espirituales, humanos y culturales del pueblo hondureño”, se lee en un comunicado del Vaticano.

Asimismo, el acuerdo bilateral “corrobora el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión en conformidad con los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos”.

De esta manera, “el Estado reconoce a la Iglesia el derecho de actuar según sus propias reglas, de autogobernarse y de nombrar libremente a sus propios ministros de culto”.

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Además, añaden, “garantiza el derecho a la objeción de conciencia y tutela la inviolabilidad del sigilo sacramental, sin condiciones o limitaciones, y del secreto de los agentes pastorales, análogo al de la confesión”.