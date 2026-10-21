Presidente Asfura recibe la Medalla Fanfani y explora nuevas oportunidades de cooperación con la IILA

Roma, Italia. El presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, sostuvo este miércoles una reunión con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), Giorgio Silli, y su equipo de trabajo, con el propósito de identificar nuevas oportunidades de cooperación para el desarrollo de Honduras.

Durante el encuentro, las autoridades de la IILA manifestaron su disposición de cooperar con Honduras en áreas estratégicas como el fortalecimiento de las cooperativas, la telemedicina, la prevención y atención de desastres naturales, las aplicaciones satelitales, la ciberseguridad y el desarrollo de la cadena productiva del cacao y el chocolate.

En la reunión también participaron la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; Juan Carlos García, ministro de la Presidencia; Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras en Italia; y Clarivel Vallecillo, cónsul general de Honduras en ese país europeo.

Por parte de la IILA, acompañaron a su secretario general los integrantes del equipo técnico y diplomático del organismo, quienes expusieron las posibilidades de colaboración en distintos ámbitos científicos, tecnológicos, económicos y sociales.

Como parte de la visita, el presidente Asfura recibió la Medalla Fanfani, distinción que honra el legado de Amintore Fanfani, estadista italiano y ministro de Asuntos Exteriores que impulsó la creación de la IILA en 1966, con la visión de fortalecer los vínculos entre Italia y América Latina.

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Fanfani fue una figura destacada de la política italiana del siglo XX y presidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965. Su iniciativa dio origen a un organismo intergubernamental que, seis décadas después, continúa promoviendo el diálogo político y la cooperación cultural, científica, técnica y socioeconómica entre Italia y los 20 países latinoamericanos miembros.

La visita del mandatario hondureño representa una oportunidad para avanzar en el diálogo con la IILA y explorar proyectos de cooperación que contribuyan a la modernización de los servicios, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de los sectores productivos y el desarrollo nacional.