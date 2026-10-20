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Nasry Asfura llega a Roma para impulsar inversiones y fortalecer relaciones con Italia

Nasry Asfura viajó a Roma con el propósito de fortalecer relaciones y promover inversiones en Honduras

Nasry Asfura llega a Roma para impulsar inversiones y fortalecer relaciones con Italia

Nasry Asfura fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

 Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras. Nasry Asfura, presidente de Honduras, llegó este martes a Roma, Italia, para cumplir una agenda oficial orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas, ampliar las oportunidades comerciales y atraer nuevas inversiones al país, informó Casa Presidencial mediante un comunicado.

A su llegada, el mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, según la información oficial.

Asfura viajó acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

Presidente Asfura viajará a Italia para fortalecer relaciones diplomáticas y promover la inversión

Durante su estancia en la capital italiana, el gobernante hondureño tiene previsto reunirse con autoridades de Italia, representantes de organismos internacionales y miembros del sector empresarial para presentar las oportunidades de negocio que ofrece Honduras y promover inversiones que contribuyan al crecimiento económico nacional.

La agenda también contempla encuentros con representantes de la Santa Sede, con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos y explorar nuevas posibilidades de cooperación entre Honduras y el Estado vaticano.

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De acuerdo con Casa Presidencial, la visita forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar las relaciones internacionales, consolidar alianzas estratégicas y generar oportunidades de inversión y cooperación que favorezcan el desarrollo del país.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla los acuerdos concretos que podrían surgir de las reuniones ni los montos de inversión que se pretende gestionar durante la visita.

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Redacción La Prensa
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