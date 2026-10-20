Nasry Asfura llega a Roma para impulsar inversiones y fortalecer relaciones con Italia

Tegucigalpa, Honduras. Nasry Asfura, presidente de Honduras, llegó este martes a Roma, Italia, para cumplir una agenda oficial orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas, ampliar las oportunidades comerciales y atraer nuevas inversiones al país, informó Casa Presidencial mediante un comunicado.

A su llegada, el mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, según la información oficial.

Asfura viajó acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.