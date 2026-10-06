Video de multitud no muestra una toma de Casa Presidencial contra Asfura: es de Sri Lanka en 2022

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra a una multitud alrededor de un edificio, acompañado de una descripción que asegura que ciudadanos hondureños tomaron Casa Presidencial en rechazo al gobierno del presidente de Honduras, Nasry Asfura. Sin embargo, la publicación es falsa. Las imágenes no fueron grabadas en Honduras ni muestran una protesta contra Asfura. El material circula en internet desde julio de 2022 y corresponde a las multitudinarias manifestaciones registradas en Colombo, capital de Sri Lanka. “LOS CIUDADANOS HONDUREÑOS TOMAN LA CASA PRESIDENCIAL CANSADOS DEL MAL GOBIERNO DE ASFUR”, dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok, compartida más de 20,000 veces desde el 5 de octubre de 2026.

Nasry Asfura asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026 para un período de cuatro años. Durante la campaña planteó como ejes la generación de empleo, atracción de inversiones, austeridad gubernamental y atención de problemas en áreas como salud, infraestructura y seguridad. En sus primeros 100 días, LA PRENSA contabilizó alrededor de 90 acciones de gobierno, aunque señaló que una parte importante correspondía a decisiones administrativas y nombramientos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los compromisos que han comenzado a traducirse en acciones están la reactivación de proyectos de infraestructura, intervenciones en salud y programas sociales. En su informe del primer semestre, el Ejecutivo reportó avances en áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura, producción agroalimentaria y empleo.

La administración de Asfura también enfrenta conflictos sociales y económicos. Uno de los principales focos de tensión ha sido el aumento de los combustibles, que provocó protestas y bloqueos en distintos puntos del país a finales de septiembre y principios de octubre. Ante las alzas, el Gobierno venía absorbiendo el 70% de los incrementos semanales de la gasolina regular y el diésel y, a partir del 5 de octubre, estableció durante 30 días una medida para absorber 12.01 lempiras por galón de diésel y evitar que nuevas alzas internacionales se trasladaran inmediatamente al consumidor.

Video de 2022