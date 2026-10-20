Amplias zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 21 de octubre

Zonas de Copán y Ocotepeque: la interrupción del servicio eléctrico será de 8:20 a. m. a 2:20 p. m. en el municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, donde estarán afectados el casco urbano y las aldeas Yerba Buena, Dulce Nombre, El Tuyal, Mohaga, Magueyal, Mecate Blanco, Los Cipreses, La Gocia, Yaruchel, Copantillo y Piedra Larga, así como los caseríos cercanos. En el municipio de Corquín, Copán, el corte abarcará las aldeas Jimilile, El Guayabito, Quebrada Honda, Pacayas, Chiliquera, Boca del Monte, Pashapa Celaque y Cedros, además de los caseríos cercanos. Asimismo, en el municipio de San Pedro, Copán, se interrumpirá el suministro en las aldeas El Aguaje, Boca del Monte, El Porvenir, El Zapote, Agua Zarca, El Suptillo y Hoja de Caña, junto con los caseríos cercanos.