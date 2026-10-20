Amplias zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 21 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 21 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, Copán, Ocotepeque Santa Bárbara y Choluteca, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Zonas de Copán y Ocotepeque: la interrupción del servicio eléctrico será de 8:20 a. m. a 2:20 p. m. en el municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, donde estarán afectados el casco urbano y las aldeas Yerba Buena, Dulce Nombre, El Tuyal, Mohaga, Magueyal, Mecate Blanco, Los Cipreses, La Gocia, Yaruchel, Copantillo y Piedra Larga, así como los caseríos cercanos. En el municipio de Corquín, Copán, el corte abarcará las aldeas Jimilile, El Guayabito, Quebrada Honda, Pacayas, Chiliquera, Boca del Monte, Pashapa Celaque y Cedros, además de los caseríos cercanos. Asimismo, en el municipio de San Pedro, Copán, se interrumpirá el suministro en las aldeas El Aguaje, Boca del Monte, El Porvenir, El Zapote, Agua Zarca, El Suptillo y Hoja de Caña, junto con los caseríos cercanos.
Zonas de Santa Bárbara: En un horario de 8:30 a. m. a 2:30 p. m., la suspensión del servicio afectará sectores de los municipios de Nueva Celilac, Atima, Lempira y El Naranjito, así como la hidroeléctrica Hidrocci Pencaligüe. En Nueva Celilac estarán sin energía las comunidades de Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz y San Antonio. En el municipio de Atima, el corte abarcará Lempa, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes y El Campo. También se reporta la interrupción en San Bartolo, municipio de Lempira, y en la comunidad de Pompoa, en El Naranjito.
En San Pedro Sula, Cortés, el corte de energía está programado de 8:45 a. m. a 2:45 p. m. Entre los sectores afectados figuran la aldea El Carmen, las colonias Reina del Carmen, 7 de Julio, Peña de Horeb, Ángeles del Carmen, Las Colinas del Carmen, San Martín, Episcopal, COSMUL, 14 de Febrero, Saldívar, Santa Cruz, Ramos, Magnolia y El Porvenir. La interrupción también abarcará la residencial Valle Verde, El Ocotillo, el Centro de Rehabilitación El Carmen y Aldeas SOS.
Los trabajos programados dejarán sin energía eléctrica varios sectores de Santa Cruz de Yojoa y sus alrededores en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Entre las comunidades afectadas figuran Sosoa, Borbotón, Yojoa, Las Marías, Oropéndolas, Las Flores, Achiotal, La Concepción, La Sierra, El Olvido, Las Lomitas, Balín, El Bijagual, Los Chorros, Payacam, San Isidro, Casitas, Los Mangos, La Estribana, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Pinolapa, El Ciprés, La Cañada y La Jagua. También se incluyen Santa Cruz de Yojoa, Montecillos, Bijagual, la colonia Brisas del Campo y el Zoológico Joya Grande. La interrupción abarcará además instalaciones y empresas de la zona, entre ellas Empacadora 2000, Granjas Avícolas Lemark, Bambú, Generadora Hidroyojoa, Hábitat para la Humanidad, Aqua Feed, Aqua Finca, granjas avícolas, BAHR, FEFASA, granjas avícolas El Bambú, Granja Bijagual y CHICSA.