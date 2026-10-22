Harry Styles discute con un hombre que le pedía autógrafos

Nueva York. Harry Styles protagonizó un tenso intercambio con un hombre que le solicitaba autógrafos en Nueva York, Estados Unidos. Durante el encuentro, ambos se señalaron mutuamente, mientras el guardaespaldas del cantante observaba la situación. El incidente ocurrió el miércoles. El cantante británico, de 32 años, suele ser visto caminando o corriendo por Nueva York y en los alrededores de su casa en Londres. Según las imágenes descritas en el reporte original, el hombre comenzó a seguir a Styles después de pedirle un autógrafo. Durante el encuentro, sostenía una pila de discos para que el artista los firmara. Styles llevaba una gorra de béisbol gris y gafas de sol, el cantante parecia no querer ser reconocido. Su guardaespaldas lo acompañaba y, en un momento, se acercó a un vehículo policial para informar sobre lo que ocurría. Los agentes no intervinieron. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

También hay otro vídeo del mismo hombre caminando por la calle junto a Harry, aparentemente intentando llamar su atención, pero es evidente que a Harry trataba de ignorarlo. No es propio de Harry negar un autógrafo a los fanáticos, ya que anoche, durante el partido de los Knicks, se detuvo en seco... cuando le dio su autógrafo a un afortunado aficionado antes de entrar al estadio.

Harry Styles y la razón por la cual decidió salir a caminar en público