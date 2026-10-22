Harry Styles discute con un hombre que le pedía autógrafos

Nueva York. Harry Styles protagonizó un tenso intercambio con un hombre que le solicitaba autógrafos en Nueva York, Estados Unidos. Durante el encuentro, ambos se señalaron mutuamente, mientras el guardaespaldas del cantante observaba la situación.
El incidente ocurrió el miércoles. El cantante británico, de 32 años, suele ser visto caminando o corriendo por Nueva York y en los alrededores de su casa en Londres.
Según las imágenes descritas en el reporte original, el hombre comenzó a seguir a Styles después de pedirle un autógrafo. Durante el encuentro, sostenía una pila de discos para que el artista los firmara.
Styles llevaba una gorra de béisbol gris y gafas de sol, el cantante parecia no querer ser reconocido. Su guardaespaldas lo acompañaba y, en un momento, se acercó a un vehículo policial para informar sobre lo que ocurría. Los agentes no intervinieron.
También hay otro vídeo del mismo hombre caminando por la calle junto a Harry, aparentemente intentando llamar su atención, pero es evidente que a Harry trataba de ignorarlo.
No es propio de Harry negar un autógrafo a los fanáticos, ya que anoche, durante el partido de los Knicks, se detuvo en seco... cuando le dio su autógrafo a un afortunado aficionado antes de entrar al estadio.
Harry Styles y la razón por la cual decidió salir a caminar en público
El episodio se produce después de que Styles hablara sobre cómo una expareja le ayudó a sentirse más cómodo al salir en público.
En una entrevista con Thom Yorke, integrante de Radiohead, publicada en la revista Rolling Stone, Yorke comentó: "También me impresionó que estuvieras caminando por la calle. Pensé: '¿Dónde está su seguridad?'"
A continuación, añadió: 'Porque, quiero decir, sé que puedo hacerlo, pero no sabía que tú podías. ¿Acaso eso es una elección?'
Styles explicó que, durante sus primeros años en la banda One Direction, sentía que su experiencia en los hoteles era limitada y que salir de casa podía representar un riesgo.
«Creo que en los primeros tiempos, cuando estaba en la banda, gran parte de la experiencia en el hotel se sentía muy cerrada. Cuando estaba en casa, sentía que “Oh, no es seguro para mí estar fuera”».
El cantante también relató que una expareja extrovertida lo animó a salir y recorrer Londres a pie.
"Luego tuve una novia muy extrovertida que venía a Londres y pensé: 'Si nos quedamos en mi casa tres días, va a pensar que estoy loco'".
Styles recordó que comenzaron a caminar por la ciudad y que esa experiencia cambió su percepción de la vida pública.
'Así que caminamos a todas partes, y fue esta fue mi conclusión: "Oh, no pasa nada por estar afuera".
"Eso lo cambió todo. Ahora, ha transformado mi vida por completo, porque es la forma de mantenerse conectado con el mundo."