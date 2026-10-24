Médicos y Gobierno siguen sin firmar acuerdo para suspender asambleas

Tegucigalpa, Honduras.– Aunque el Gobierno anunció avances para poner fin a las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH), el doctor Samuel Santos aseguró que todavía no existe un acuerdo firmado que oficialice la suspensión de las medidas de presión. El galeno explicó que el jueves se desarrolló una reunión entre la junta directiva y delegados del gremio médico con el secretario de la Presidencia y los ministros involucrados en el conflicto por los salarios pendientes de pago. Durante el encuentro, ambas partes presentaron propuestas y alcanzaron algunos acuerdos preliminares. Sin embargo, los términos todavía están bajo revisión de los abogados del gremio antes de ser entregados a la Secretaría de la Presidencia.

Santos aclaró que, por el momento, no se ha firmado un acta de acuerdos ni un convenio que permita anunciar oficialmente el levantamiento de las asambleas informativas. “Estamos cerca de hacerlo, pero aún faltan algunos arreglos”, expresó el médico al referirse al estado de las negociaciones con las autoridades gubernamentales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El representante del gremio señaló que existe un avance importante y que las conversaciones podrían llegar a buen término entre este sábado y el domingo, siempre que se logren resolver los puntos que continúan pendientes. No obstante, insistió en que la suspensión de las asambleas dependerá de la revisión de las propuestas y de la formalización de los compromisos entre las partes. “Sin convenio firmado no hay más aún”, enfatizó Santos, al reiterar que cualquier decisión oficial será comunicada una vez que concluya el proceso de negociación.

Gobierno anuncia suspención de asambleas