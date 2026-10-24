Médicos y Gobierno siguen sin firmar acuerdo para suspender asambleas

Tegucigalpa, Honduras.– Aunque el Gobierno anunció avances para poner fin a las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH), el doctor Samuel Santos aseguró que todavía no existe un acuerdo firmado que oficialice la suspensión de las medidas de presión.
El galeno explicó que el jueves se desarrolló una reunión entre la junta directiva y delegados del gremio médico con el secretario de la Presidencia y los ministros involucrados en el conflicto por los salarios pendientes de pago.
Durante el encuentro, ambas partes presentaron propuestas y alcanzaron algunos acuerdos preliminares. Sin embargo, los términos todavía están bajo revisión de los abogados del gremio antes de ser entregados a la Secretaría de la Presidencia.
Santos aclaró que, por el momento, no se ha firmado un acta de acuerdos ni un convenio que permita anunciar oficialmente el levantamiento de las asambleas informativas.
“Estamos cerca de hacerlo, pero aún faltan algunos arreglos”, expresó el médico al referirse al estado de las negociaciones con las autoridades gubernamentales.
El representante del gremio señaló que existe un avance importante y que las conversaciones podrían llegar a buen término entre este sábado y el domingo, siempre que se logren resolver los puntos que continúan pendientes.
No obstante, insistió en que la suspensión de las asambleas dependerá de la revisión de las propuestas y de la formalización de los compromisos entre las partes.
“Sin convenio firmado no hay más aún”, enfatizó Santos, al reiterar que cualquier decisión oficial será comunicada una vez que concluya el proceso de negociación.
Gobierno anuncia suspención de asambleas
Por su parte, el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, informó a Noticieros Hoy Mismo que, tras una reunión entre el gabinete de Gobierno y delegados del Colegio Médico, se había acordado suspender las asambleas y retornar a las labores normales a partir del lunes 26 de octubre.
Castillo también anunció la formalización de mesas técnicas ampliadas con participación de la Secretaría de Salud, Servicio Civil y la Secretaría de Finanzas para dar seguimiento a los pagos adeudados, con informes diarios sobre los avances.
El funcionario atribuyó parte de los retrasos a problemas administrativos de la administración anterior y aseguró que el Gobierno busca agilizar los procedimientos para resolver las obligaciones salariales pendientes.
Asimismo, descartó posibles represalias contra los médicos que participaron en las protestas y afirmó que las autoridades respetarán el estatuto médico y el marco legal vigente.
Las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH) cumplieron este sábado 24 de octubre 48 días consecutivos, desde que comenzaron el pasado 7 de septiembre, debido a los atrasos en el pago de salarios y otros compromisos laborales pendientes con el Gobierno.
Durante este período, el gremio ha mantenido su exigencia de cancelar los salarios adeudados, formalizar contratos y resolver otras demandas laborales.