Julián Álvarez se desahoga tras frustrado fichaje por Barcelona: Petición al Atlético

Julián Álvarez rompió el silencio este sábado 24 de octubre tras haber pedido ser fichado por el FC Barcelona demostrando que no quería seguir en Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, una de las grandes figuras del equipo dirigido por Diego Simeone, quedó en el centro de la controversia después de expresar públicamente su intención de cambiar de aires.
Aunque no mencionó directamente al Barcelona, sus palabras tras el partido del Mundial ante Austria fueron interpretadas como una señal de que veía con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta azulgrana.
La situación generó un enorme revuelo entre los aficionados colchoneros, especialmente por la importancia de Álvarez en el proyecto deportivo del Atlético. Su posible salida rumbo al Barcelona amenazaba con convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado, pero finalmente las negociaciones no se concretaron y el atacante continuó en el equipo madrileño.
Ahora, después de varias semanas marcadas por las especulaciones y el malestar de parte de la afición, el campeón del mundo con Argentina decidió dar un paso al frente y reconocer que sus declaraciones no fueron acertadas.
Las disculpas llegaron después de la victoria por 1-0 frente al Deportivo de A Coruña en el Metropolitano, un encuentro en el que el propio Julián Álvarez marcó el gol decisivo. De esta manera, el argentino aprovechó una noche positiva en el terreno de juego para abordar una situación que había generado dudas sobre su compromiso con el club.
El internacional argentino no esquivó la controversia y reconoció que sus palabras durante el Mundial fueron un error, tanto por la manera en que se expresó como por el momento elegido para hacerlo.
“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como en el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también, como hincha, me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años”, expresó en declaraciones a Movistar después del encuentro.
El atacante también agradeció el respaldo que ha recibido de los aficionados rojiblancos, incluso durante las últimas jornadas, cuando el episodio relacionado con su futuro todavía generaba comentarios y críticas.
“En estas últimas fechas, los aficionados también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho. Tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando, tengo que agradecer a todo el equipo que me ha apoyado este tiempo y a trabajar”, añadió.
Con estas declaraciones, Álvarez intentó cerrar un capítulo incómodo de su etapa en el Atlético de Madrid y transmitir un mensaje de compromiso con el equipo. El argentino reconoció que debe responder a la confianza recibida con esfuerzo y humildad, mientras busca recuperar su mejor versión futbolística.
Más allá de la polémica extradeportiva, Julián Álvarez también se refirió a su estado de forma y a las sensaciones que ha experimentado en los últimos partidos. El delantero reconoció que poco a poco se está encontrando mejor físicamente y destacó la importancia del apoyo de sus compañeros durante este periodo complicado.
“De a poco me voy sintiendo bien. Agradezco a todos mis compañeros, porque me han apoyado, me han bancado mucho en todo este tiempo. Estoy trabajando para mejorar, me siento mejor en estos últimos partidos, me he encontrado mejor físicamente y la pelota ayuda a dar lo mejor y a ayudar al equipo”, explicó.
El futbolista considera que su bienestar personal también tiene un impacto directo en su rendimiento dentro del campo, por lo que confía en seguir creciendo conforme avance la temporada.
“Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo”, sentenció.
Así, después de los rumores sobre su posible salida rumbo al Barcelona y las críticas recibidas por sus declaraciones, Julián Álvarez busca pasar página y recuperar la tranquilidad.