Julián Álvarez se desahoga tras frustrado fichaje por Barcelona: Petición al Atlético

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como en el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también, como hincha, me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años”, expresó en declaraciones a Movistar después del encuentro.