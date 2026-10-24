¿Galilea Montijo está embarazada? Esto se sabe

Después de tomarse unas vacaciones en Nueva York, la presentadora de televisión Galilea Montijo, de 53 años de edad, regresó a México y ha estado asistiendo a eventos, como los Eliot Awards 2026, que se celebraron la noche del jueves 22 de octubre.
Durante la alfombra amarilla, la titular del programa “Hoy” fue abordada por reporteros, quienes especialmente le preguntaron acerca de su interés en ser mamá por segunda ocasión, pero ahora junto a su novio, el modelo Isaac Moreno, de 45 años, con quien sale desde mayo de 2023.
“¡Ay, me encantaría! ¡Me encantaría!”, expresó Galilea Montijo, lo que fue documentado y presentado por el equipo del programa de TV “De primera mano”.
Sin embargo, la también actriz y modelo mexicana dijo “se terminó mi reloj biológico en ese sentido y es algo que me hubiera gustado”.
La titular del reality show “La Casa de los Famosos México” ahondó en el tema y admitió que se arrepiente de no haber congelado sus óvulos después de que el 23 de marzo de 2012 en debutó como mamá junto a su exesposo, el empresario y político mexicano Fernando Reina Iglesias; el único hijo de la conductora se llama Mateo Reina Montijo y ya tiene 14 años.
“Después de Mateo... De haber sabido, creéme que sí hubiera congelado mis óvulos, también es algo de lo que me arrepiento”.
Galilea Montijo también reveló que sí ha tratado de ser nuevamente mamá junto a Isaac Moreno –a quien de cariño le dice “Moqui”–, al grado de que han pensado en alquilar un vientre, término que se usa para referirse a la gestación subrogada o gestación por sustitución.
“Pero no, no se puede. Lo hemos platicado, lo hemos intentado, lo hemos visto. Es someterte a algo hormonal muy fuerte. Incluso hemos pensando en rentar vientre, pero no descarto la idea, uno nunca sabe”.
Una reportera le preguntó a la conductora si no ha considerado la adopción, de modo que admitió que es un tema que le genera dudas. Además, añadió que aunque sólo tiene un hijo biológico, también considera como suyos a los hijos que su exesposo tuvo antes de que salieran e igual considera al hijo que su novio tiene de una relación anterior.
“No sé, tengo muchas cosas en la cabeza que tendría que pensar. Hay que pensarlo muy bien. Es algo que tienes que pensarlo, es un niño, es algo que es para toda la vida y si (Dios) no me lo manda, mira, ya tengo tres y con el de mi ‘Moqui’, cuatro”.