Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Cortés y Santa Bárbara este domingo 25 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este domingo 25 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Cruz de Yojoa, Cortés, los cortes serán de 8:00 am a 4:00 pm y en zonas como Taulabé, Bagope, Los Caminos, Santa Cruz (La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza), Taulabé (San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua), Zacapa (Horconcito, El Mogote), San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza), Meámbar (Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta), Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito).
En Santa Bárbara, de 8:00 am a 4:00 pm Santa Bárbara (Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce), Gualala (Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita), Ilama (La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo, centro penitenciario El Pozo), San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatu yo, La Barquera, Las Trojas, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles), San Luis (Yamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules), Chinda (San Rafael, Las Breas, Platan ares, Cab l otal), Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes.
También en El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario), Concepción del Norte (Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Las Tintas de Ulúa, Camalotales), Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca, Honduritas).