Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Cortés y Santa Bárbara este domingo 25 de octubre

En Santa Bárbara, de 8:00 am a 4:00 pm Santa Bárbara (Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce), Gualala (Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita), Ilama (La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo, centro penitenciario El Pozo), San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatu yo, La Barquera, Las Trojas, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles), San Luis (Yamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules), Chinda (San Rafael, Las Breas, Platan ares, Cab l otal), Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes.