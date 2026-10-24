Médicos de Honduras y El Salvador unen fuerzas por nueve corazoncitos en el IHSS

Asimismo, se reconoce el respaldo de distintas instituciones del Gobierno de Honduras: la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría General, la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR), el Departamento de Aduanas, la Gerencia Administrativa, la Oficina Sanitaria Internacional (OSI) de San Pedro Sula, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras.