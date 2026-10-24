Médicos de Honduras y El Salvador unen fuerzas por nueve corazoncitos en el IHSS

Médicos, cirujanos, anestesiólogos, cardiólogos, enfermeras y otros especialistas de Honduras y El Salvador unen esfuerzos en una brigada de cirugía cardíaca pediátrica que se desarrolla en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula.
Desde el inicio del programa, en 2024, se han registrado nueve brigadas con la participación de equipos estadounidenses y salvadoreños. Cada año se desarrollan cinco jornadas, como parte de un esfuerzo que busca atender las necesidades de cirugía cardíaca pediátrica en el país. El programa reporta alrededor de 118 pacientes operados.
El objetivo a mediano plazo es consolidar un equipo local capaz de brindar respuesta a la demanda de estas intervenciones. Entre los voluntarios estadounidenses que participan en estas jornadas se encuentran Wabe Owens, Ivonne López, cardióloga pediatra vinculada a Gift of Life International; Sonya Keeling, de HeartGift; Club Rotary en Honduras.
Por parte de El Salvador, el equipo está integrado por Félix Rosales, anestesiólogo; Daniel García, cirujano cardiovascular; Carmen Cibria, anestesista; Sara Méndez, perfusionista; Mónica Hernández y Sandra Rojas, enfermeras de cuidados intensivos; José Vicente Sánchez, enfermero; José Leonardo Castro, cardiólogo pediatra; Roberto Estrada, pediatra; y Mirna Martínez y Zenaida Bonilla, enfermeras de quirófano.
La brigada es coordinada por el programa de cirugía cardiovascular del Hospital Regional del Norte del IHSS, con el apoyo de organizaciones internacionales y entidades nacionales que colaboran en la logística, la coordinación y el ingreso de los equipos e insumos médicos necesarios.
Entre las organizaciones que respaldan esta iniciativa figuran Gift of Life, HeartGift, el Hospital Benjamín Bloom de El Salvador y el Club Rotario Ulúa, que contribuyen a articular esfuerzos para brindar atención especializada a la población infantil hondureña.
Asimismo, se reconoce el respaldo de distintas instituciones del Gobierno de Honduras: la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría General, la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR), el Departamento de Aduanas, la Gerencia Administrativa, la Oficina Sanitaria Internacional (OSI) de San Pedro Sula, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras.
El trabajo conjunto entre el personal del IHSS, los voluntarios internacionales, las organizaciones cooperantes y las instituciones gubernamentales busca dar continuidad a estas jornadas y avanzar hacia un programa con mayor capacidad local para responder a las necesidades de cirugía cardíaca pediátrica en Honduras.
Los procedimientos requieren equipos especializados y la participación de profesionales capacitados en cirugía cardiovascular infantil.
Ella es Noha Sabillón, la primera pequeña beneficiaria que abrió la brigada. El personal de anestesiología y enfermería cumple funciones esenciales en el monitoreo y cuidado de los pacientes durante las intervenciones.
Liam Reyes, de 5 años, es uno de los pequeños beneficiarios de las jornadas de cirugía cardíaca pediátrica, donde su padre, Alfredo Reyes, agradece por la oportunidad que le brindaron a su pequeño.
Justin, de tres años, es otro de los pequeños beneficiados con las jornadas de cirugía cardíaca pediátrica en el Hospital Regional del Norte del IHSS. Donde se esperaban operar 10 niños, pero al final solo se beneficiaron 9 niños.
Kevin es otro de los pequeños beneficiarios de las jornadas de cirugía cardíaca pediátrica. Sus padres agradecen a Dios y a los médicos por la atención brindada a su hijo.
Matías es otro de los pequeños beneficiarios de la brigada y se encuentra en recuperación tras una cirugía exitosa. Su familia agradece al Hospital Regional del Norte del IHSS y a los médicos salvadoreños por brindar esperanza y una nueva oportunidad para los niños.