Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juegan El Clásico y cómo verlo en vivo

Barcelona, España.

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 25 de octubre con una nueva edición de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, dos gigantes que volverán a enfrentarse en un partido que trasciende las fronteras de España y concentra la atención de millones de aficionados. El Spotify Camp Nou será el escenario de un duelo cargado de historia, rivalidad, estrellas y presión, con mucho más que tres puntos en juego en la décima jornada de LaLiga de España. La expectativa es enorme. Barcelona y Real Madrid protagonizan una de las rivalidades más importantes del deporte mundial, un enfrentamiento que históricamente ha reunido a los mejores futbolistas, entrenadores y figuras del balompié internacional. Cada Clásico representa una oportunidad para imponer autoridad, alimentar el orgullo de una afición y enviar un mensaje directo al principal rival en la pelea por los títulos.

Esta vez, el encuentro llega con ingredientes que elevan todavía más la tensión. El Barcelona buscará defender su condición de líder y aprovechar la localía para ampliar su ventaja en la clasificación, mientras que el Real Madrid afrontará una prueba de máxima exigencia con la obligación de recortar distancias y demostrar que tiene argumentos para disputar nuevamente la cima del campeonato. La diferencia entre ambos convierte el enfrentamiento en una cita determinante para el desarrollo de la temporada. Además del pulso por los puntos, el partido estará marcado por el regreso de José Mourinho al Spotify Camp Nou, ahora al frente del conjunto madridista, y por la ausencia de Vinícius Júnior, quien no podrá participar debido a la suspensión que debe cumplir. Dos situaciones que añaden un componente especial a una jornada que promete emociones desde el pitazo inicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Barcelona llega con números impresionantes en el campeonato español y con la ambición de continuar marcando el ritmo de la competición. Sin embargo, la derrota sufrida a mitad de semana frente al París Saint-Germain en la Champions League recordó que incluso los equipos más dominantes pueden mostrar vulnerabilidades. El conjunto azulgrana tendrá que recuperar su mejor versión, mantener el equilibrio entre ataque y defensa y aprovechar el impulso de su afición para superar a su eterno rival. Del otro lado, el Real Madrid buscará convertir su experiencia en este tipo de compromisos en una ventaja competitiva. El equipo blanco sabe que un triunfo en territorio azulgrana tendría un impacto enorme tanto en la clasificación como en el aspecto anímico. Ganar un Clásico siempre representa un golpe de autoridad, pero hacerlo en un momento en el que necesita acercarse al liderato podría cambiar la percepción sobre sus aspiraciones en LaLiga.

El clásico FC Barcelona vs Real Madrid de este domingo 24 de octubre comenzará a las 2 de la tarde, hora de Honduas. En el territorio hondureño se podrá ver por Sky Sports y ViX.

Estos son los horarios para seguir el Clásico en distintos países: