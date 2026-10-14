Roma vs Real Madrid, EN VIVO, Champions League, horario y dónde verlo

Roma, Italia.

Es el decimotercer encuentro oficial entre el equipo blanco y la Roma en 'Champions', con un balance de ocho victorias para los merengues y tres para la 'Loba'. El Real Madrid no visita el Olímpico en partido oficial desde hace ocho años, cuando se impuso por 0-2, en el último cruce entre ambos conjuntos al margen de un amistoso en el verano de 2019.

El Real Madrid visita este miércoles a la Roma de José Mourinho por la segunda jornada de la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante de Europa. El conjunto merengue afrontará un nuevo desafío continental con el objetivo de sumar un resultado positivo, mientras que el equipo italiano buscará aprovechar su localía para imponerse ante uno de los grandes favoritos al título.

Los de Mourinho comenzaron su andadura en la Liga de Campeones con una victoria frente al Inter de Milán en el Bernabéu (2-1) tras una segunda parte muy sufrida. Su objetivo será continuar invictos en la competición, después de haber sumado las dos primeras derrotas de la temporada en LaLiga ante Betis y Atlético de Madrid.

El Real Madrid apuesta por un tridente ofensivo explosivo para enfrentar a la Roma, con Diomande, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé como protagonistas en el ataque merengue. La combinación de velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora buscará poner en aprietos a la defensa del conjunto italiano, en un duelo en el que los blancos esperan imponer su poder ofensivo y marcar diferencias desde el inicio.



Por su parte, el equipo de Gian Piero Gasperini llega al duelo contra el Real Madrid en tercera posición en su liga doméstica, tras cosechar cuatro victorias y dos empates, con un juego que despierta de nuevo la ilusión de una afición romanista que añora al equipo que ganó la Liga Conferencia en 2022, precisamente con Mourinho al frente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Roma vive esta temporada su regreso a la 'Champions' siete años después, desde el curso 2018/2019, edición en la que fue eliminada por el Oporto en octavos de final. En su debut este año, cosechó un empate a 1 frente al Fenerbahce.