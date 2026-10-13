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Barcelona celebra, humillación de Yamal, cruce y las polémicas en Champions

Show de Lamine Yamal en Champions, festejos del Barcelona y las polémicas en goles del duelo ante Galatasaray.

Barcelona celebra, humillación de Yamal, cruce y las polémicas en Champions
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Barcelona firmó una enorme remontada ante el Galatasaray y firmó su segundo triunfo en la Champions League. Te compartimos las mejores imágenes.
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El "Infierno" en Estambul para el duelo de la Liga de Campeones. La afición del cuadro turco se hizo sentir ante los azulgranas. El Ali Sami Yen Sports Complex estaba a reventar.

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En el primer tramo del partido, el Galatasaray tuvo en problemas al equipo de Hansi Flick e incluso dio la sorpresa.
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Las cosas no le estaban saliendo a los azulgranas y el cuadro turco estaba más cerca del gol.
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Los ánimos también se estaban empezando a calentar. En el minuto 10, Lamine Yamal y Mario Lemina protagonizaron un cruce.
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En la escena rápidamente aparecieron sus compañeros y se separaron. Solo fue la tensión del momento y volvieron a la acción.
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El Barcelona recibió el primer golpe con un contragolpe letal: Leao salió en velocidad, colocó el centro atrás y Batrakov disparó raso para terminar colándose en el fondo de la meta.
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La fiesta turca estaba siendo inevitable y el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park estalló en emoción.
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Sin embargo, antes de esa acción Barcelona reclamaba un penal sobre Anthony Gordon, pero el árbitro valoró que el inglés se tiró.
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El Barcelona empezó a presionar el acelerador en busca del empate, pero no se le estaba dando.
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El portero Çakir estaba siendo el héroe y en varias oportunidades le quitó el grito de gol a los jugadores azulgranas.
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Galatasary iba a marcar el segundo luego de un cabezazo de Victor Osimhen que volvía loco el estadio. La pelota la desvió Gerard Martín en el final de la jugada. El gol que pudo cambiarlo todo para el Galatasaray terminó anulado por esta jugada. Muchos aseguran que no es fuera de juego.
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Los jugadores del cuadro turco reclabamaban en la revisión del gol. Este tanto no terminó contando para los locales.
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Y justo antes del descanso, Barcelona encontró el empate por medio de Joao Cancelo.

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El portugués se volvió loco y se puso a "escuchar" a la afición. En el estadio silbaban a más no poder para incomodar a los jugores azulgranas y los mandaron a silenciar.
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El juego se fue al empate 1-1 en Estambul, pero el Barcelona empezaba a crecer en el juego.
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Asimismo, aprovechó para mostrarle el escudo del Barcelona a los aficionados del cuadro turco.
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El segundo gol llegaría luego de una gran asistencia de Lamine Yamal. Fermín López llegó a poner la cabeza para marcar el 1-2 en Turquía.
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Fermín y Lamine Yamal festejando el segundo gol. El "10" del Barcelona estaba liderando la remontada azulgrana en el "Infierno".
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El show y humillación de Yamal. En el tercero, Lamine tiró una rabona que pegó en el defensa y le volvió a quedar para servirle la asistencia del tercero a Anthony Gordon.
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El inglés definía de zurda y marcaba su primer tanto para el Barcelona en la Champions League.
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Lamine Yamal dio dos asistencia en este juego, esta es la segunda y tercera. Un partidazo del joven del Barcelona.
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Karim Adeyemi entró de cambio y sumó su golito. El 1-4 del Barcelona en suelo turco para seguir invicto y perfecto en la temporada.
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El Barcelona consiguió su segundo triunfo en la Champions League y continúa con un paso arrollador en la temporada.
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Lamine Yamal terminó el partido como capitán del Barcelona. Fue protagonista con doblete de asistencias.
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