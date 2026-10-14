Mourinho estalla por la dura sanción a Vinicius

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, cuestionó este miércoles el momento elegido por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para hacer pública la sanción de Vinícius Júnior, quien se perderá el clásico ante el Barcelona. El anuncio se produjo apenas dos horas antes del compromiso frente a la Roma por la Liga de Campeones.
En declaraciones a Movistar Plus, el técnico portugués expresó sus dudas sobre la decisión y sugirió que la hora del anuncio podría afectar la concentración del conjunto madridista antes de un partido importante.
“Pienso que la pregunta es al comité: ¿por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta”, manifestó Mourinho.
El entrenador insistió en que el organismo pudo haber comunicado la resolución con mayor antelación y cuestionó que lo hiciera justo antes de un encuentro de máxima exigencia para el equipo blanco.
“Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid. Y no olvidar que el Real Madrid es un club español”, añadió.
Vinícius Júnior deberá cumplir cuatro partidos de suspensión tras su expulsión con roja directa en la última jornada de Liga frente al Villarreal. El delantero brasileño fue sancionado por tirar del pelo a un rival y por sus posteriores protestas al árbitro.
Como consecuencia de la resolución, el atacante madridista se perderá el clásico contra el Barcelona, programado para este domingo en el Spotify Camp Nou, una ausencia sensible para el conjunto blanco de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada.