Mourinho estalla por la dura sanción a Vinicius

Roma, Italia.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, cuestionó este miércoles el momento elegido por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para hacer pública la sanción de Vinícius Júnior, quien se perderá el clásico ante el Barcelona. El anuncio se produjo apenas dos horas antes del compromiso frente a la Roma por la Liga de Campeones.

En declaraciones a Movistar Plus, el técnico portugués expresó sus dudas sobre la decisión y sugirió que la hora del anuncio podría afectar la concentración del conjunto madridista antes de un partido importante.

“Pienso que la pregunta es al comité: ¿por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta”, manifestó Mourinho.