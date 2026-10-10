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Brutal enfado de Vinicius, insólita expulsión con Real Madrid y Mou se volvió loco

Vinicius se fue expulsado: insólito motivo, Mou se volvió loco tras gol y el héroe del Real Madrid ante Villarreal.

Brutal enfado de Vinicius, insólita expulsión con Real Madrid y Mou se volvió loco
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El Real Madrid sacó un sufrido triunfo ante el Villarreal (1-0), pero el partido se calentó en la segunda parte: así se vivió el duelo en la jornada 8 de la Liga Española.
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Mourinho salió con sorpresas en su 11 titular y una de ellas fue la suplencia de Vinicius. El brasileño vio desde la banca el inicio del juego.
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El lugar de Vinicius lo tomó Yan Diomande. Esta fue la primera suplencia del "7" en la era de Mourinho.
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El partido fue muy igualado y en la primera parte el Real Madrid tuvo problemas para intentar romper la muralla del Villarreal.
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Mbappé tuvo varias ocasiones, pero no fue su duelo. Erró acciones y en otras el guardameta evitó que sumara un tanto a su cuenta, por lo que el encuentro se fue al descanso con un empate sin goles.
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Fue hasta la segunda parte cuando se logró romper el empate. Yan Diomande abrió el marcador y le daba la ventaja a los locales.
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Sin embargo, antes el tanto había sido anulado por fuera de juego y tras revisión, el central confirmó que el tanto sumaba para el equipo de Mourinho.
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El marfileño anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid y no pudo ocultar su emoción.
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Los ánimos se estaban calentando y hasta Mourinho se llevó la tarjeta amarilla por sus reclamos.
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Más adelante, Vinicius desató la locura con el segundo tanto del conjunto blanco. El brasileño cerró una enorme jugada de Jude Bellingham por la banda y aumentaba la cuenta ante Villarreal.
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Mourinho se volvió loco y se fue a la esquina a festejar con los jugadores el 2-0 del encuentro.
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El entrenador portugués se desató en el festejo con el brasileño tras su ingreso en el segundo tiempo.
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Los jugadores del Real Madrid lo unieron como uno más en la celebración del segundo gol. Sin embargo, la fiesta se apagó poco después, ya que el tanto fue anulado.
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Mourinho no podía creer que el tanto se estuviera revisando en el VAR y así reaccionó desde el área técnica.
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Y después de revisar la acción, el central sacó la tarjeta roja y expulsó a Vinicius. El gol también fue anulado. ¿Cuál fue el motivo?
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En la jugada previa al gol, Vinicius agarró del cabello a Saliba en su carrera hacia la portería. Esta acción le hizo ver la tarjeta roja.
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Su enfado no se hizo esperar y le reclamó fuertemente al árbitro. El brasileño terminó siendo separado por sus compañeros para evitar que la escena creciera.
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Bellingham tampoco podía creer la insólita expulsión de su compañero y así fue captado por las cámaras.
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Desde Archivo VAR también señalaron que era una expulsión correcta: "Saliba choca contra Vini y el brasileño le tira del pelo en la acción previa al gol. ROJA DIRECTA".
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El Real Madrid, con uno menos, terminó pidiendo la hora ante Villarreal, pero finalmente sacó los tres puntos en su vuelta a la Liga Española.
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