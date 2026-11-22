Para la última salida, Clara apostó por el glamour y la sofisticación con un diseño del zuliano Nidal Nouaihed, complementado con accesorios de Alejandro Arraiz. El vestido, de silueta ceñida y corte sirena, combinó tonos champán y dorado metálico con pedrería y cristales, mientras una capa translúcida aportó dramatismo a su entrada. Su recogido alto y maquillaje suave mantuvieron el foco en el vestido y en su rostro. Clara avanzó con pasos firmes y cerró su recorrido con un giro de 360 grados, una presentación que destacó por elegancia, seguridad y dominio de la pasarela.