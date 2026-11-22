A sus 24 años, Clara no representa solamente una nueva generación de misses venezolanas, sino también una historia marcada por los cambios, la disciplina y el regreso a sus raíces. Nació el 23 de enero de 2002 en Chacao, Miranda, y es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990. Sin embargo, su camino hacia el certamen no fue simplemente una herencia familiar: construyó su propia trayectoria lejos de los escenarios de los concursos.
En la competencia preliminar, celebrada este 22 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, Clara estuvo entre las candidatas que recibieron una de las mayores ovaciones del público. Compartió ese grupo de destacadas con representantes como Puerto Rico, Filipinas, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, lo que refuerza la percepción de que Venezuela llega a la final con posibilidades reales de avanzar lejos.
Clara Vegas salió con una pasarela enérgica y segura, mostrando uno de sus puntos fuertes: el dominio escénico. La venezolana caminó con fuerza, proyectó actitud y ejecutó dos giros durante su recorrido, movimientos que realizó con precisión y que ayudaron a darle dinamismo a su presentación. Su actuación provocó aplausos del público puertorriqueño y fue señalada por medios venezolanos como una de las salidas destacadas de la noche.
Para la última salida, Clara apostó por el glamour y la sofisticación con un diseño del zuliano Nidal Nouaihed, complementado con accesorios de Alejandro Arraiz. El vestido, de silueta ceñida y corte sirena, combinó tonos champán y dorado metálico con pedrería y cristales, mientras una capa translúcida aportó dramatismo a su entrada. Su recogido alto y maquillaje suave mantuvieron el foco en el vestido y en su rostro. Clara avanzó con pasos firmes y cerró su recorrido con un giro de 360 grados, una presentación que destacó por elegancia, seguridad y dominio de la pasarela.
En cuanto a su perfil profesional, Clara emigró con su familia a Estados Unidos cuando tenía 9 años y posteriormente desarrolló una formación artística internacional. Estudió en la Universidad del Sur de California y en el Royal Welsh College of Music & Drama, experiencias que fortalecieron su relación con los escenarios y la expresión artística. Más adelante vivió en Londres, donde llevaba una vida alejada de la competencia venezolana hasta que una visita a su país cambió sus planes.
Su llegada al Miss Venezuela fue, de hecho, bastante inesperada. Clara contó a ¡HOLA! Américas que viajó a Venezuela para asistir a la graduación de su hermana y que, a partir de comentarios en TikTok que le sugerían participar en el certamen, comenzó a considerar seriamente la posibilidad. Decidió dejar en pausa su vida en Londres y apostar por una oportunidad que terminó llevándola hasta la corona nacional.
Desde entonces, su transformación ha sido uno de los aspectos más comentados de su preparación. La propia Clara ha hablado públicamente de ese proceso y lo describe como un camino exigente en el que ha buscado convertirse en una versión más fuerte de sí misma. Esa evolución, sumada a la preparación tradicional de las representantes venezolanas, ha contribuido a convertirla en una de las candidatas que más expectativas genera.
Pero su candidatura también tiene un componente emocional. Clara asumió la representación de Venezuela en un año particularmente difícil para el país y ha utilizado su plataforma para llamar la atención sobre las iniciativas de ayuda y reconstrucción tras los terremotos ocurridos en junio. Para ella, llevar la banda venezolana significa también convertirse en una voz para su gente y ofrecerle al país un motivo de esperanza.
Ahora, Clara enfrenta el último desafío: convertir el favoritismo previo y la buena impresión de la preliminar en una actuación impecable durante la final. Venezuela busca su octava corona de Miss Universo y la primera desde Gabriela Isler en 2013. Con experiencia escénica, una historia personal de transformación, respaldo de importantes voces del mundo de los concursos y una preliminar que la dejó entre las más ovacionadas, Clara Vegas llega a la noche decisiva como una de las candidatas que nadie debería perder de vista.