Después de la preliminar de Miss Universo 2026, el tablero de favoritas comienza a tomar una forma más definida. Las 116 candidatas tuvieron la oportunidad de demostrar su preparación en traje de baño y vestido de gala, y aunque el jurado todavía no revela oficialmente quiénes avanzarán, los expertos y seguidores ya hacen sus apuestas.
Entre las actuaciones que más llamaron la atención aparecen representantes que llegaban como favoritas desde el inicio y otras que lograron crecer sobre el escenario gracias a su desempeño en las pasarelas, su seguridad al sonreír, y al combinar sus hermosos vestidos con cada paso.
Jennifer Barreto, Puerto Rico. La anfitriona se mantiene como una de las grandes cartas de esta edición. Su fortaleza está en la combinación de seguridad, carisma y dominio escénico, además del enorme respaldo del público local. Antes de la preliminar ya encabezaba uno de los "Hot Picks" de Missosology y aparecía en el Top 5 de Osmel Sousa. En la competencia preliminar volvió a demostrar por qué su nombre está entre los más repetidos cuando se habla de la corona.
Bea Millan-Windorski, Filipinas. La filipina llega con experiencia internacional y una preparación que se nota especialmente en la pasarela. Fue Miss Earth Water 2024 y su perfil combina experiencia, belleza y un discurso relacionado con la defensa de la naturaleza. Antes de la preliminar aparecía de manera constante entre las tres primeras posiciones de distintos análisis y, después de su presentación, continúa siendo una de las candidatas que muchos consideran con posibilidades reales de llegar hasta las últimas rondas.
Clara Vegas Goetz, Venezuela. La representante venezolana ha construido una de las candidaturas más sólidas de esta edición. Su preparación, transformación física y dominio de la pasarela han llamado especialmente la atención de los expertos, mientras que su apellido también tiene historia dentro del universo de los concursos de belleza. Durante la preliminar mostró esa escuela venezolana caracterizada por seguridad, elegancia y una fuerte presencia frente a las cámaras, por lo que continúa siendo una de las principales aspirantes.
Mia Dio, Cuba. Si hay una candidata que puede representar el factor sorpresa, es Mia Dio. Antes de la preliminar aparecía entre las posibles “dark horses” señaladas por expertos, y su desempeño constante durante la concentración le permitió llegar a esta etapa con una creciente atención. Cuba también estuvo entre las delegaciones destacadas durante la pasarela preliminar, demostrando que su candidatura no depende únicamente de los rankings previos, sino también de lo que consiguió proyectar sobre el escenario.
Garance Authié, Francia. La francesa representa una propuesta diferente: elegancia, moda y una imagen sofisticada que la convirtió en una de las favoritas europeas. Osmel Sousa la incluyó entre sus cinco principales apuestas y distintos especialistas habían destacado su porte antes de la preliminar. Su presentación fue especialmente comentada porque, pese a haber sufrido una lesión en la rodilla durante los ensayos, apareció en escena y recibió aplausos durante su pasarela.
Luisa Pineda, Honduras. La hondureña llega a este grupo con un ingrediente que ha pesado desde antes de viajar a Puerto Rico: la expectativa que despertó desde su participación en el Miss Honduras Universo y su regreso al concurso después de haber sido una de las favoritas nacionales. Antes de la preliminar, El Vocero la ubicó entre las candidatas que podían dar la sorpresa. En Puerto Rico, Luisa respondió con una presentación segura tanto en traje de baño como en vestido de gala, donde lució un diseño celeste con transparencias, pedrería y una capa que convirtió su salida en uno de los momentos visuales de su participación.
Melissa Núñez, República Dominicana. La dominicana representa ese grupo de candidatas que ha ido ganando terreno conforme avanza la competencia. Missology la colocó cuarta en uno de sus listados previos a la final y, tras la preliminar, República Dominicana volvió a aparecer entre las delegaciones que recibieron atención por su proyección y dominio escénico. Su seguridad y energía sobre la pasarela la mantienen como una contendiente capaz de meterse en las rondas decisivas.
María Alejandra López, Colombia. La colombiana aporta experiencia, madurez y una trayectoria extensa dentro de los concursos de belleza. Con más de una década vinculada a certámenes nacionales e internacionales, llega con la ventaja de conocer perfectamente el escenario competitivo. En la preliminar mostró una imagen elegante y segura, y su nombre continúa apareciendo entre las candidatas destacadas después de una noche en la que Colombia volvió a llamar la atención.
Dominga López, Chile. La representante chilena es otra de las candidatas que ha conseguido mantenerse en los pronósticos internacionales. Su atractivo está en una combinación de presencia, elegancia y personalidad que le permite diferenciarse entre un grupo de competidoras de altísimo nivel. Su nombre aparece tanto en análisis especializados como entre las candidatas que fueron destacadas durante la preliminar, por lo que podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la recta final.
Marcella Kozinski, Brasil: La brasileña llega con el peso de una potencia tradicional de los concursos de belleza. Missosology la colocó en el sexto puesto de su último Hot Picks antes de la preliminar, destacando el buen historial de Brasil en la competencia. En escena proyectó una imagen sofisticada y segura, por lo que su nombre continúa apareciendo entre las candidatas con posibilidades de avanzar.
Dalia Bucaram, representante de Ecuador, también se perfila como una candidata a tener en cuenta rumbo al Top 30. En la preliminar de Miss Universo 2026 mostró seguridad y presencia escénica tanto en traje de baño como en gala, logrando captar la atención durante sus salidas. Para la noche de gala apostó por una propuesta en tonos cobre, marrón y dorado, con detalles metálicos, transparencias y una extensa cola que aportó dramatismo a su pasarela. Además de su desempeño sobre el escenario, Dalia lleva consigo una historia de superación vinculada a la salud mental, una causa que ha abrazado después de atravesar una depresión.
Melissa Bottema, Países Bajos, se perfila como una de las candidatas europeas que podría dar la sorpresa en Miss Universo 2026. La representante neerlandesa ha destacado por una imagen elegante y una presencia escénica que ha ido ganando fuerza durante la competencia. Su perfil también suma experiencia en gimnasia y una faceta profesional vinculada a la educación, mientras que su plataforma está enfocada en la salud mental de los jóvenes. Aunque no figura entre las favoritas absolutas de todos los expertos, su desempeño durante la concentración y la preliminar la coloca como una dark horse a seguir de cerca rumbo al Top 30.
Luren Márquez, Perú: Perú también merece atención entre las candidatas que pueden colarse en la siguiente fase. Su representante ha mostrado una combinación de elegancia, seguridad y dominio escénico durante la competencia, cualidades que se hicieron especialmente visibles en la preliminar. Con una imagen sofisticada y una pasarela que buscó destacar sin excesos, la peruana logró mantenerse en el radar de los seguidores del certamen y podría convertirse en una de las sorpresas de la noche de clasificación.
Jasmine Blandford, Nicaragua: Jasmine representa una de las candidaturas centroamericanas que más atención ha conseguido. Su nombre sorprendió al aparecer octava en el Hot Picks de Missosology, por encima incluso de algunas delegadas que llegaban con mayor ruido mediático. Su fortaleza está en una presencia fresca, buena pasarela y capacidad para conectar con el público. Después de la preliminar, es una de esas candidatas que conviene seguir de cerca.
Francesca Mercieca, Malta: Francesca representa otra candidatura que puede crecer en la recta final. Malta fue incluida entre las posibles clasificadas por Philstar, especialmente tomando en cuenta que el país consiguió presencia en semifinales en la edición anterior. Mercieca combina una imagen elegante con una presencia internacional que podría ayudarla a conquistar un lugar en el Top 30.
Georgia Waddington, Nueva Zelanda. Fresca, natural y con una forma relajada de desfilar, Georgia se ha convertido en una de las apuestas internacionales que más ha crecido. Antes de la preliminar llegó a ocupar el segundo puesto en un listado de Missosology y también apareció en el Top 5 de Osmel Sousa. Esa combinación de belleza natural y seguridad sin excesos ha sido precisamente una de sus principales fortalezas, y su desempeño en la preliminar permitió mantenerla dentro de la conversación por la corona.
Justus Kelley, Estados Unidos: Estados Unidos nunca deja de generar expectativas en Miss Universo y Justus Kelley llegó a Puerto Rico con la presión y el respaldo que implica representar a una de las franquicias históricamente más fuertes. En uno de los pronósticos previos a la preliminar apareció entre las 20 candidatas con posibilidades de avanzar. Su ventaja está en la experiencia competitiva del país, además de una imagen pulida y un desenvolvimiento seguro.