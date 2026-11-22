Luisa Pineda, Honduras. La hondureña llega a este grupo con un ingrediente que ha pesado desde antes de viajar a Puerto Rico: la expectativa que despertó desde su participación en el Miss Honduras Universo y su regreso al concurso después de haber sido una de las favoritas nacionales. Antes de la preliminar, El Vocero la ubicó entre las candidatas que podían dar la sorpresa. En Puerto Rico, Luisa respondió con una presentación segura tanto en traje de baño como en vestido de gala, donde lució un diseño celeste con transparencias, pedrería y una capa que convirtió su salida en uno de los momentos visuales de su participación.