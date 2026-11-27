San Pedro Sula. El desplazamiento de una masa de aire frío mantendrá este viernes 27 de noviembre condiciones frescas en gran parte de Honduras, acompañadas de abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias de variada intensidad en distintos sectores del país. De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo Will Ochoa, las precipitaciones y chubascos dispersos de débiles a moderados se concentrarán principalmente en las regiones norte y noroccidente.

En el resto del territorio nacional se registrarán lloviznas débiles y aisladas, mientras que la zona sur continuará bajo condiciones secas durante toda la jornada. En cuanto al estado del mar, el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá estable entre uno y tres pies de altura, en tanto que en la costa norte estará levemente alterado, alcanzando olas de entre dos y cuatro pies.