Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional dará seguimiento a las reformas planteadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una normativa que, después de ocho meses de vigencia, todavía no alcanza los niveles de generación de puestos de trabajo que se esperaban cuando fue aprobada. La revisión legislativa busca identificar los aspectos que podrían estar limitando la aplicación de esta modalidad de contratación y analizar posibles modificaciones para facilitar la generación de empleo formal, sin dejar de garantizar los derechos de los trabajadores. La diputada nacionalista Sara Zavala, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional, confirmó que los legisladores conocieron los planteamientos del sector empresarial durante una reunión sostenida la semana anterior con representantes del Cohep. Zavala explicó que, además del paquete de reformas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, la empresa privada presentó una segunda iniciativa denominada Ley de Activación Económica, que también será objeto de revisión en el Legislativo. "Nos presentaron un nuevo proyecto de ley que es denominado Ley de Activación Económica, que, como lo dice en su artículo número uno, lo que busca es crear un programa especial de emergencia para fomentar el empleo digno, manteniendo los puestos de trabajo y evitando que crezcan los índices de desempleo", expresó la congresista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La diputada indicó que el proyecto todavía no ha sido presentado oficialmente ante el pleno del Congreso Nacional, por lo que esperan que el documento sea introducido en los próximos días y posteriormente remitido a una comisión para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Uno de los aspectos que deberá examinarse es la compatibilidad de las nuevas propuestas con la legislación laboral vigente. Zavala señaló que cualquier modificación debe mantener armonía con las disposiciones existentes y evitar contradicciones con otras normas. "Nosotros tenemos que hacer toda la comparación con la norma ya existente para ver qué tanta armonía encontramos entre este proyecto y lo que ya existe o si entra en contradicción con alguna norma existente", manifestó. La congresista explicó que la propuesta empresarial contempla la creación de un programa de emergencia denominado Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis, que estaría enmarcado en el Plan de Nación y Visión de País. Entre sus objetivos figuran fomentar el empleo digno, estimular la inversión pública y privada, promover la generación de puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales reconocidos en la legislación hondureña. Asimismo, plantea la utilización de modalidades de contratación contempladas en el Código del Trabajo y otras que requieren regulación, entre ellas el teletrabajo. Zavala reiteró que el proceso deberá incluir la socialización con los sectores involucrados antes de establecer cuáles modificaciones podrían incorporarse a la normativa. La discusión también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre los resultados de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y las diferencias entre las cifras de generación de puestos de trabajo que manejan las autoridades laborales y el sector privado.

Sobre este tema, el subsecretario de la Secretaría de Trabajo, Daniel Discua, manifestó que en Honduras existen alrededor de 300,000 personas desempleadas. El funcionario explicó que las amas de casa no se contabilizan dentro de la población desocupada por el hecho de no tener un empleo remunerado, debido a que la medición considera criterios específicos para determinar quiénes forman parte de la población desempleada. Las cifras y los criterios utilizados para medir el desempleo forman parte del contexto en el que se plantea revisar los mecanismos de contratación y las oportunidades de incorporación al mercado laboral. Desde la zona norte, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) considera que Honduras necesita mecanismos de contratación más flexibles que faciliten la generación de empleo formal, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

La organización empresarial sostiene que debe existir un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y las condiciones que necesitan las empresas para contratar personal de acuerdo con sus actividades y demandas de producción.