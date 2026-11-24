San Pedro Sula, Honduras. La generación de empleo continúa siendo uno de los principales desafíos para San Pedro Sula y el valle de Sula. A ocho meses de la implementación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, los resultados están por debajo de las expectativas, lo que ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar esta normativa y recuperar el empleo por hora como una alternativa para ampliar las oportunidades laborales. El tema cobra relevancia en una zona que concentra una importante actividad comercial, industrial y de servicios, pero donde las empresas enfrentan dificultades para sostener sus operaciones, ampliar sus planillas y generar nuevas plazas de trabajo. Mientras tanto, miles de hondureños, especialmente jóvenes y personas que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral, continúan a la espera de oportunidades que les permitan obtener ingresos y acceder a un empleo formal. La modalidad de empleo por hora fue eliminada en 2022, después de que el Congreso Nacional derogara la Ley de Empleo por Hora. Posteriormente, se aprobó una nueva normativa de empleo a tiempo parcial, con disposiciones para regular las jornadas reducidas y las condiciones de contratación. Sin embargo, las cifras de contratación reflejan que la nueva legislación todavía no ha logrado el alcance esperado por distintos sectores económicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El viceministro de Trabajo, Daniel Discua, informó que la Secretaría de Trabajo registra alrededor de 800 contratos bajo la modalidad de empleo a tiempo parcial.

"Son 800 familias que ya tienen un ingreso formal, pero obviamente nosotros esperamos que este número aumente", manifestó el funcionario. Discua reconoció que el sector privado ha presentado iniciativas de reforma al Código del Trabajo ante el Congreso Nacional, con el propósito de revisar las disposiciones que regulan esta modalidad de contratación. Explicó que, una vez que la Secretaría de Trabajo conozca formalmente las propuestas, emitirá su opinión sobre los cambios planteados, aunque aclaró que corresponde al Poder Legislativo crear, interpretar y derogar las leyes del país. El funcionario también señaló que la formalización empresarial continúa enfrentando obstáculos relacionados con los trámites burocráticos, la carga tributaria y los costos que deben asumir los emprendedores para constituir legalmente sus negocios.

Entre estos procedimientos mencionó la elaboración de escrituras de comerciante individual y la inscripción en el Instituto de la Propiedad, requisitos que representan dificultades para quienes buscan operar dentro de la economía formal. "Son retos a los que se enfrenta el emprendedor. Uno lo entiende y quizás por ahí el Gobierno podría ver cómo les apoya", expresó. Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), su representante Karin Qubain expresó a LA PRENSA que considera que las cifras de contratación deben servir como punto de partida para evaluar el funcionamiento de la actual legislación y determinar si responde a las necesidades del mercado laboral.

El representante empresarial señaló que, si los resultados son limitados, es necesario identificar qué disposiciones están dificultando que más empresas utilicen esta modalidad. A criterio de la CCIC, Honduras necesita mecanismos de contratación más flexibles que faciliten la generación de empleo formal, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Qubain destacó que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y las condiciones que necesitan las empresas para contratar personal de acuerdo con sus actividades y niveles de demanda. "La flexibilidad laboral debe ser una herramienta para generar más oportunidades, no para precarizar el empleo", sostuvo. Aunque la Cámara no dispone de una cifra exacta sobre cuántas empresas de Cortés estarían interesadas en contratar bajo la modalidad de empleo por hora, considera que existe un potencial importante debido a la dinámica comercial, industrial y de servicios del departamento. El representante empresarial recordó que el 80% de los afiliados a la CCIC son micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales necesitan alternativas de contratación que se adapten a sus capacidades económicas y necesidades operativas.

Comercio, industria y servicios entre los sectores beneficiados