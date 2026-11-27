El detenido, identificado como Christian Díaz (28) fue detenido en la capital y dijo ser trabajador de una empresa local. La Policía lo vincula con la difusión de mensajes y amenazas digitales de esa organización delictiva declarada como terrorista por el Estado de Honduras.

San Pedro Sula. Un hombre fue detenido en Tegucigalpa señalado por la Policía Nacional de gestionar las redes sociales del Cartel del Diablo y de haber enviado amenazas vía digital al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , y policías.

La vocera de la Daet, Sulay Ponce, informó que el detenido habría escrito mensajes amenazantes contra diputados, policías y funcionarios del Gobierno . El teléfono de Díaz quedó decomisado por la Policía.

La Policía Nacional publicó en sus redes sociales fotografías del detenido y capturas de pantalla de supuestos mensajes amenazantes relacionados con el Cartel del Diablo, aunque las borró minutos después. En la publicación, la entidad señalaba a Díaz como difusor de mensajes digitales a nombre de la organización delictiva.

"Soy una persona inocente, un muchacho de bien. Soy trabajador. Dios hará la obra porque soy inocente", declaró a medios de comunicación.

La acusación lo señala como miembro del grupo criminal cuyo cabecilla es Esteban Ferrera Rodas, alias El Diablo.

Según el informe de la Policía, el detenido es miembro del Cartel del Diablo y fue detenido bajo la acusación de asociaciones terroristas.

"Esto vincula a este individuo como la persona que envió mensajes a policías y diputados", dijo una vocera policial a periodistas.

Diez días después de las masacres que dejaron 12 muertos en Yorito, departamento de Yoro, el hombre al que las autoridades señalan como cabecilla del Cartel del Diablo sigue libre.

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas no ha sido visto por las fuerzas de seguridad, pero, según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, es probable que no se haya ido de la zona.

Así lo revelaron, en exclusiva a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, fuentes cercanas que conocen de primera mano cómo se mueve y quiénes lo protegen.

Según su relato, se esconde entre la montaña y la ciudad, no duerme dos noches seguidas en el mismo lugar, se desplaza en motocicleta por caminos de tierra, lo acompañan vigías que le abren paso y su seguridad está en manos de hombres con formación militar.

No es la primera vez que el Estado va tras él, pues desde hace meses es el objetivo de operativos masivos en el departamento, y una y otra vez ha logrado escapar.

En septiembre de 2026, el Cartel del Diablo fue declarado organización terrorista. La declaratoria faculta a las fuerzas de seguridad a ejecutar operativos especiales e intervenir territorios de alto riesgo, y somete a los integrantes del grupo a penas agravadas bajo un régimen penitenciario de máxima seguridad y aislamiento estricto.

Desde entonces, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han golpeado a la estructura con más de 40 de sus miembros capturados y más de cinco muertos en enfrentamientos con las autoridades.

Pero el hombre que la encabeza sigue fuera de su alcance.

De acuerdo con las fuentes, el cabecilla no permanece en un solo sitio, sino que rota entre dos a cinco refugios ubicados en zonas rurales y montañosas del departamento, alejados de las carreteras principales y de difícil acceso para vehículos.

También se mueve constantemente hacia la ciudad, donde puede pasar desapercibido entre la población, lejos de los operativos que se concentran en las zonas rurales.

Junto a su grupo, solo baja a los centros poblados para lo indispensable, como abastecerse de provisiones. Lo hace de forma rápida, sin detenerse más de lo necesario, y vuelve a perderse en la montaña.

"Son sectores que él (El Diablo) conoce bien. Además, cambiar de lugar con frecuencia le permite reducir el riesgo de ser ubicado y vuelve casi imposible anticipar dónde va a pasar la noche", relató la fuente.

Para moverse usa motocicletas, el medio más práctico para recorrer las veredas y los caminos de tierra que conectan las comunidades de la zona, por donde un vehículo militar difícilmente puede pasar.

Según la información obtenida por este medio, se mueve con un grupo compacto de seis a diez hombres, donde algunos de sus acompañantes van adelante para revisar el camino y otros cierran la marcha. Si detectan presencia militar o policial, el grupo cambia de ruta.

La seguridad física de Ferrera Rodas estaría a cargo de exmilitares, quienes además administrarían los lugares donde se resguarda.

Ahí estaría una de las claves de su evasión, ya que estos hombres conocen desde adentro cómo se planifican y ejecutan los operativos de las fuerzas de seguridad, lo que les permitiría anticipar sus movimientos y trazar rutas para evadirlos.

Las fuentes señalan, además, que el grupo contaría con información sobre los desplazamientos de las autoridades en el sector, al tener personal infiltrado en las fuerzas de seguridad.

Esta filtración de información le permitiría al grupo conocer con anticipación los movimientos de los cuerpos de seguridad, identificar las zonas donde se desarrollarán las operaciones y modificar sus desplazamientos o esconderse antes de que lleguen los agentes.