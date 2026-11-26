Tegucigalpa, Honduras. El secretario de Seguridad, general Gerzon Velásquez, informó el domingo que más del 80% del Cártel del Diablo ha sido desarticulado, con 54 de sus miembros neutralizados en menos de 10 meses: 49 detenidos y 5 abatidos en enfrentamientos.
Lo hizo durante su participación en el foro del programa 30/30, un día después del operativo en el que la Policía Nacional abatió a tres presuntos integrantes de la estructura en el departamento de Yoro.
Según el ministro, el grupo interceptado el sábado estaba integrado por seis personas: tres enfrentaron a las fuerzas especiales y otros tres huyeron hacia la montaña.
Las autoridades creen que entre estos últimos se encontraba el cabecilla, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo".
En el lugar se decomisaron fusiles de asalto, ametralladoras, escopetas y munición prohibida calibre 5.56, un calibre que coincide con casquillos recuperados en las escenas de la masacre de 12 personas en Yorito.
"Es un cobarde que está utilizando jóvenes para que cometan sus delitos (...) lo mejor que le puede ocurrir es que se entregue", afirmó Velásquez.
El funcionario detalló que cerca de mil efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operan en Yorito, Sulaco y Marale, bajo una restricción de circulación nocturna de 9:30 pm. a 4:30 am.
Descartó cualquier negociación con la estructura e informó que Estados Unidos brinda apoyo en recursos estratégicos, en el marco de una cooperación en defensa de unos 14 millones de dólares.
En materia presupuestaria, Velásquez indicó que la Secretaría de Seguridad contará en 2027 con unos 14,700 millones de lempiras, cerca de 1,000 millones más que este año.
A su juicio, se requieren alrededor de 16,000 millones para fortalecer la investigación criminal, la inteligencia y los salarios de los 24,600 policías del país.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, diputado Marcos Paz, anunció que a finales de noviembre los titulares del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad comparecerán ante el Legislativo para informar sobre la aplicación de las reformas penales.
Adelantó además una próxima reforma para censar y regularizar las mototaxis.
En el foro participaron también el secretario de la Comisión de Seguridad, los diputados Marcos Paz y Rumy Bueso, y los abogados penalistas Gonzalo Sánchez y Hermes Ramírez.