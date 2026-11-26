Tegucigalpa, Honduras. El secretario de Seguridad, general Gerzon Velásquez, informó el domingo que más del 80% del Cártel del Diablo ha sido desarticulado, con 54 de sus miembros neutralizados en menos de 10 meses: 49 detenidos y 5 abatidos en enfrentamientos. Lo hizo durante su participación en el foro del programa 30/30, un día después del operativo en el que la Policía Nacional abatió a tres presuntos integrantes de la estructura en el departamento de Yoro.

Según el ministro, el grupo interceptado el sábado estaba integrado por seis personas: tres enfrentaron a las fuerzas especiales y otros tres huyeron hacia la montaña. Las autoridades creen que entre estos últimos se encontraba el cabecilla, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo". En el lugar se decomisaron fusiles de asalto, ametralladoras, escopetas y munición prohibida calibre 5.56, un calibre que coincide con casquillos recuperados en las escenas de la masacre de 12 personas en Yorito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse