San Pedro Sula

Cinco lempiras parecen poca cosa hasta que la inflación los cobra dos veces al día, seis días a la semana, en el bolsillo de alguien que empieza su vida laboral. Emily Cubas, una profesional recién egresada, lo descubrió en las calles de San Pedro Sula, la ciudad a la que se mudó entre abril y mayo persiguiendo su primer empleo tras graduarse de la universidad y la vieja creencia de que en la capital industrial la vida es más barata que en Tegucigalpa. Durante meses había vigilado las pizarras de las gasolineras; allá el galón siempre marcaba uno o dos lempiras menos. Si el combustible costaba menos, pensó, el resto de su sueldo también rendiría más. Se equivocó. En menos de siete meses, el espejismo se deshizo entre recibos y facturas. Primero fue el taxi colectivo, que rompió una tarifa congelada desde la pandemia y saltó de 20 a 25 lempiras: un golpe del 25% por cada trayecto. Después llegó el recibo de la energía eléctrica, que escaló de 700 a 1,200 lempiras en un apartamento donde vive sola, pero no fue lo único, el supermercado le exigió cruzar la barrera de los 2,400 lempiras quincenales, ahora gasta 2,600 lempiras llevando apenas lo indispensable, obligándola a tachar salidas o ropa nueva de su presupuesto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lo que Emily experimenta en carne propia no es una mala racha ni un problema local de San Pedro Sula. Es el síntoma cotidiano de un problema económico que hoy tiene a Honduras en el primer lugar de toda Centroamérica.

Mientras el resto del istmo logró domar la escalada de precios en los últimos tres años, Honduras cerró octubre con una inflación interanual del 6.98%, superando el ritmo de Guatemala (4.38%) y multiplicando por doce el de Costa Rica (0.55%). En este país, mudarse de ciudad ya no sirve para escapar de la carestía: entre 2023 y octubre de 2026, de acuerdo las cifras oficiales de cierre de año del Banco Central de Honduras (BCH) el precio de los bienes y servicios básicos acumuló un salto del 24%, obligando a los hogares a destinar casi una cuarta parte más de dinero para sostener el mismo nivel de consumo.

En términos prácticos, la inflación no es el aumento aislado de un producto, sino una subida simultánea que abarca los alimentos, el transporte, la electricidad y la vivienda. Al medirse de forma interanual, el indicador compara el costo de la vida actual con el del mismo mes del año pasado. Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ilustra el 6.98% de octubre redondeando al 7%. Bajo esa tasa, un artículo que en octubre de 2025 costaba 10 lempiras sube 70 centavos. "Un bien que costaba 100 pasa a costar 107", detalló en una entrevista. La fractura en el presupuesto familiar aparece cuando los salarios no avanzan a esa misma velocidad. El sueldo nominal sigue siendo idéntico, pero compra menos. Según Rodríguez, ese desfase empuja a las familias a sacrificar el ahorro, reducir su consumo y caminar más en los mercados para comparar precios. "La gente está obligada a jugárselas", dijo. Aunque este mecanismo ocurre en cualquier economía con precios al alza, en Centroamérica la velocidad del desgaste varía drásticamente de una frontera a otra. Mientras un consumidor en Costa Rica vio variar sus precios apenas medio punto porcentual en el último año, el hogar hondureño absorbió un ritmo casi trece veces superior.

Honduras, primero de la fila

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secma) colocó a Honduras en el primer lugar de la región. Con 6.98% en octubre de 2026, supera a Guatemala (4.38%), Nicaragua (4.33%), El Salvador (3.91%) y Costa Rica (0.55%). Los vecinos más cercanos, Guatemala y Nicaragua, tienen casi tres lempiras menos de aumento por cada 100. Hace un año, Honduras ya encabezaba la lista con 4.85%, seguida por Nicaragua (2.66%), Guatemala (1.26%) y El Salvador (0.94%). En Costa Rica los precios incluso bajaban (-0.38%). Desde entonces todos los países subieron. Cada punto equivale a un lempira más por cada 100: Guatemala aumentó 3.12 puntos y El Salvador 2.97, más que Honduras (2.13), pero partieron de niveles mucho más bajos. Honduras ya iba adelante y hoy lleva la delantera por más distancia.

El economista Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), advirtió en su cuenta de X que se trata de un nuevo máximo. Según su comparación, el resto de los países de la región sigue por debajo de 5.2%, y la inflación hondureña pasó de 3.46% en febrero a 6.98% en octubre: casi se duplicó en ocho meses. La escalada actual se monta sobre un terreno ya desgastado. Desde 2023, Honduras sostiene el ritmo inflacionario más persistente de Centroamérica, acumulando un encarecimiento superior al 21% en menos de cuatro años, mientras economías vecinas como El Salvador o Costa Rica lograron estabilizar sus precios.

Por qué suben los precios

Según el Banco Central de Honduras, los precios internos de los carburantes aumentaron 46.24% en octubre respecto al mismo mes de 2025. En la práctica, cargar la misma cantidad de combustible que hace un año exigía 100 lempiras, hoy demanda 146 lempiras en la estación de servicio. Es el mayor repunte en 15 años, superando el 37.52% de mayo de 2021. El combustible no solo llena el tanque del carro. Mueve los buses, los camiones que llevan la comida al mercado y las máquinas de las fábricas, así que cuando sube, el aumento viaja por toda la cadena hasta el precio final. Por eso el transporte fue lo que más empujó la inflación: explica 3.22 de los 6.98 puntos, casi la mitad. Los alimentos y bebidas aportan 1.80 puntos, más de una cuarta parte. El BCH identificó como los más encarecidos los huevos, las papas, los lácteos, los frijoles rojos y la carne de res. Además, la máxima autoridad monetaria del país, informó que una severa sequía afectó más del 92% de la superficie sembrada en las zonas golpeadas: casi toda la tierra cultivada en esas zonas. Menos cosecha significa menos producto en el mercado y precios más altos.

Un país que compra casi todo afuera

Honduras importa mucho más de lo que produce y exporta. Ese desequilibrio —el punto en el que más insistió Rodríguez— deja a los consumidores expuestos a cualquier encarecimiento fuera de sus fronteras. "Somos una economía pequeña, abierta al comercio internacional", señaló el académico. "Producimos muy poco y casi todo lo importamos". Según Rodríguez, la oferta productiva del país se resume en cinco productos que "se cuentan con la mano": café, banano, azúcar, aceite de palma africana y camarón. Todo lo demás llega del extranjero, desde la comida y las medicinas hasta la tecnología y la maquinaria. Incluso producir huevos o pan requiere insumos importados, como el concentrado para las aves. Es como una familia que no tiene huerto ni gallinas y compra todo en la tienda: cuando la tienda sube los precios, no le queda más que pagar. Y como esas compras se hacen en dólares, hay un segundo golpe.

Cada vez que el lempira pierde valor frente al dólar, hacen falta más lempiras para conseguir los mismos dólares. Ese costo llega a las familias dos veces: en los productos terminados que vienen de afuera y en los precios de las empresas, que pagan más por sus materias primas y lo trasladan a lo que venden. Los economistas lo llaman inflación importada: precios que suben por factores que el país casi no controla. Y el ritmo se acelera. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la canasta con la que se mide la inflación, subió 0.91% en un solo mes: casi el doble que en septiembre (0.48%) y casi cuatro veces lo de octubre de 2025 (0.24%).

A quién le pega más