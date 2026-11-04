Mamdani avisa a los demócratas de que no basta con ganar, se debe notar en el bolsillo

Nueva York, Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, avisó este miércoles a los demócratas, tras su amplia victoria en las elecciones de medio mandato, de que no vale con ganar, sino que deben conseguir cambios que los estadounidenses "noten en sus bolsillos". "No basta con que nosotros, como demócratas, lleguemos al poder; tenemos que utilizar ese poder para lograr un cambio que los estadounidenses puedan notar en sus bolsillos", aseguró Mamdani en una rueda de prensa. Los demócratas se impusieron con una holgada ventaja a los republicanos y les arrebataron el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Mamdani, que celebró la victoria, pidió a los legisladores, que tomarán posesión el próximo mes de enero, que se centrarán en trabajar para abaratar el coste de vida de los estadounidenses. "(El vicepresidente de EE.UU.) JD Vance pidió a los estadounidenses que le dieran dos años más. Los estadounidenses no pueden permitirse dos años más cuando tienen que pagar el alquiler el primer día del mes, pagar la guardería de sus hijos o ir hoy mismo al supermercado", afirmó el edil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por eso, pidió a los demócratas que entiendan "la urgencia de cumplir" con el mandato que les han encomendado las urnas.