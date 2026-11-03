Trump confía en que a los republicanos les irá "mejor de lo esperado" en las elecciones

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista al afirmar que a los republicanos les irá "mejor de lo esperado" en las elecciones de medio mandato de este martes, en las que su partido se juega la mayoría en el Congreso, en parte por el "gran efecto" de sus mítines electorales. "Creo que los resultados van a ser mejores de lo que piensas", dijo Trump a un presentador de la cadena Fox News, su favorita, en una entrevista telefónica en la que pidió el voto de los estadounidenses y repitió sus ataques contra los demócratas, a los que ha llegado a acusar de "yihadistas" y "radicales". El mandatario insistió en el éxito de sus más de 20 mítines en varios estados, la mayoría considerados bastiones republicanos y donde las encuestas muestran cómo la oposición ha ganado terreno de cara a unos comicios marcados por la impopularidad de Trump y los efectos de sus políticas en la subida de la inflación y los combustibles.

"Hice una gira de 30 días y quiero decirte que esos estadios estaban llenos. Tuvimos tanta gente como nunca se había visto. Creo que esas concentraciones tuvieron un gran efecto. Creo que tendrán un gran efecto esta noche. El entusiasmo y el amor por nuestro país son tremendos", indicó. Trump se jactó de que EE.UU. "está en su mejor momento", sobre todo si se lo compara con Europa que, según reiteró, se "está desmoronando". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Tenemos el país más respetado del mundo y tenemos que mantenerlo así. Por eso no podemos permitir que los lunáticos de la izquierda radical tomen el poder", dijo en referencia a los candidatos demócratas, a quienes los sondeos dan ventajas en carreras clave por el control del Senado y la Cámara de Representantes. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, afirmó al votar en su distrito de Nueva York que en su partido están "optimistas hasta la náusea". "Hace un año, nadie creía que pudiéramos lograrlo. Nadie pensaba que estaríamos siquiera cerca de recuperar el Senado", dijo el veterano senador, que lo atribuyó a la calidad de los candidatos de su partido pero también a las controversias que rodean a la Administración Trump.