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Bomberos europeos se manifiestan para reclamar a la UE más inversión

En la marcha, que trascurrió de forma pacífica, se pudieron leer carteles con los lemas 'Los bomberos exigen hechos. Menos aplausos, más inversiones'

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 10:23 -
  • Agencia EFE
Bomberos europeos se manifiestan para reclamar a la UE más inversión

Bomberos de toda Europa participan en una protesta exigiendo mejores condiciones laborales, un aumento de personal y una mayor inversión en los servicios de emergencia en Bruselas, Bélgica.

 Foto: EFE

Bruselas, Bélgica. Centenares de bomberos procedentes de hasta 20 Estados miembros de la Unión Europea (UE) se manifestaron este martes en Bruselas para reclamar a los gobiernos nacionales y al Ejecutivo comunitario más inversión, efectivos y condiciones laborales más seguras.

La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU), convocante de la protesta, denunció en un manifiesto el "deterioro" de las condiciones laborales de los bomberos, la financiación pública "insuficiente" y "las políticas de austeridad y desregulación" ejecutadas por algunos países.

En la marcha, que trascurrió de forma pacífica, se pudieron leer pancartas con los lemas 'Los bomberos exigen hechos. Menos aplausos, más inversiones', 'Bomberos enfadados' o 'Confiamos el uno en el otro. Nos apoyamos mutuamente. Pero ¿podemos confiar en ti?'.

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La manifestación se inició en la estación del Norte de Bruselas y finalizó en el complejo Tour & Taxis, donde este martes y miércoles se celebra la novena edición del Foro Europeo de Protección Civil, organizado por la Comisión Europea y que reune a responsables políticos, autoridades de Protección Civil y profesionales e investigadores del sector.

El secretario general de EPSU, Jan Willem Goudriaan, avanzó a EFE que se reunirán en el foro con la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, responsable de Protección Civil, para trasladarle sus reivindicaciones a nivel comunitario y pedirle que presione a los gobiernos nacionales.

"Queremos asegurarnos de que la comisaria Lahbib traslade este mensaje a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que no ceda ante las exigencias de los gobiernos que no están invirtiendo en los servicios de bomberos de Europa", dijo Gourdriaan.

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El máximo responsable de EPSU expresó el rechazo de su federación a los recortes previstos en la última propuesta de presupuesto europeo 2028-2034 presentado por la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que incluye un recorte del 35 % en materia de Protección Civil.

"El mensaje que queremos transmitir a los responsables de Protección Civil, a la Comisión Europea y, sobre todo, a nuestros gobiernos, es que, ante la creciente exposición de los bomberos a peligros derivados de incendios forestales e inundaciones, resulta inaceptable recortar la financiación destinada a apoyar a los bomberos y a los equipos de rescate", añadió el responsable sindical.

"Lo hemos visto en la dana en Valencia, lo vimos en los incendios en Zamora, en León, en Galicia... Cuando las unidades de coordinación no tienen la capacidad suficiente, tenemos un problema", explicó por su parte a EFE Pablo Sánchez, portavoz español de EPSU.

La Federación también lamentó la pérdida de bomberos profesionales -unos 18,200 bomberos profesionales entre 2024 y 2025 en toda la UE, según Eurostat- las implicaciones del aumento de la edad de jubilación en varios Estados miembros y la priorización de otras políticas en detrimento de la Protección Civil.

"Sabemos que hay otras prioridades a nivel político -comprar (aviones de caza) F-35 parece que es más importante que tener camiones de bomberos- pero vamos a seguir pidiendo que se invierta en el sector público para más personal y mejores condiciones de trabajo", zanjó Pablo Sánchez.

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