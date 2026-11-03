Bomberos europeos se manifiestan para reclamar a la UE más inversión

Bruselas, Bélgica. Centenares de bomberos procedentes de hasta 20 Estados miembros de la Unión Europea (UE) se manifestaron este martes en Bruselas para reclamar a los gobiernos nacionales y al Ejecutivo comunitario más inversión, efectivos y condiciones laborales más seguras. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU), convocante de la protesta, denunció en un manifiesto el "deterioro" de las condiciones laborales de los bomberos, la financiación pública "insuficiente" y "las políticas de austeridad y desregulación" ejecutadas por algunos países. En la marcha, que trascurrió de forma pacífica, se pudieron leer pancartas con los lemas 'Los bomberos exigen hechos. Menos aplausos, más inversiones', 'Bomberos enfadados' o 'Confiamos el uno en el otro. Nos apoyamos mutuamente. Pero ¿podemos confiar en ti?'.

La manifestación se inició en la estación del Norte de Bruselas y finalizó en el complejo Tour & Taxis, donde este martes y miércoles se celebra la novena edición del Foro Europeo de Protección Civil, organizado por la Comisión Europea y que reune a responsables políticos, autoridades de Protección Civil y profesionales e investigadores del sector. El secretario general de EPSU, Jan Willem Goudriaan, avanzó a EFE que se reunirán en el foro con la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, responsable de Protección Civil, para trasladarle sus reivindicaciones a nivel comunitario y pedirle que presione a los gobiernos nacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Queremos asegurarnos de que la comisaria Lahbib traslade este mensaje a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que no ceda ante las exigencias de los gobiernos que no están invirtiendo en los servicios de bomberos de Europa", dijo Gourdriaan.